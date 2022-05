Riforma della legge elettorale proporzionale: cosa cambia? Le ipotesi

È ancora lontana la riforma della legge elettorale in senso proporzionale. Chi sperava nella modifica in tempo per elezioni politiche del 2023 probabilmente resterà deluso, vista la disintegrazione delle coalizioni sulla partita del Quirinale.

Riforma della legge elettorale proporzionale

È opinione diffusa in tutti i partiti rappresentati in Parlamento che è praticamente impossibile cambiare la legge elettorale. Il motivo principale è che si tratta di un tema estremamente divisivo. La Lega resta contraria al proporzionale, così come Forza Italia (anche se il partito guidato da Silvio Berlusconi è diviso e potrebbe cambiare idea). Quindi sarebbe impossibile per il premier Draghi mettere la fiducia sul nuovo testo, pena una clamorosa frattura nell’esecutivo. Non solo, il nascente centro, attualmente formato da Matteo Renzi e Giovanni Toti, non ha alcun interesse al passaggio al sistema proporzionale.

Il sistema elettorale vigente

Dal 2017 è in vigore un sistema elettorale misto a separazione completa, ribattezzato Rosatellum bis. Tale sistema prevede che, in ciascuno dei due rami del Parlamento, il 37% dei seggi assembleari è attribuito con un sistema maggioritario uninominale a turno unico. Mentre il 61% degli scranni viene ripartito fra le liste concorrenti mediante un meccanismo proporzionale corretto con diverse clausole di sbarramento.

Le candidature per quest’ultima componente sono presentate nell’ambito di collegi plurinominali, a ognuno dei quali spetta un numero prefissato di seggi; l’elettore non dispone del voto di preferenza né del voto disgiunto. La Costituzione stabilisce altresì che otto deputati e quattro senatori debbano essere prescelti dai cittadini italiani residenti all’estero.

Il sistema elettorale proporzionale

Per sistema proporzionale si intende invece un sistema elettorale che miri a riprodurre in un organo di rappresentanza le proporzioni delle diverse parti dell’elettorato. L’obiettivo è risolvere le disuguaglianze di rappresentazione dei partiti che sorgono nei sistemi elettorali maggioritari, soprattutto quando vi sono più di due forze fondamentali o quando le circoscrizioni hanno dimensioni diverse.