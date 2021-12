I rider vanno assunti come dipendenti: la svolta dell’UE

Il lavoro dei rider per le grandi piattaforme online avrà una sua dignità e riconoscimento a livello europeo e questo tipo di mansione andrà riconosciuto con un contratto d’assunzione. La Commissione europea è pronta ad approvare il pacchetto lavoro messo a punto dal Commissario lussemburghese Nicolas Schmit. E tra le misure portanti c’è il riconoscimento per i lavoratori che effettuano consegne per le grandi piattaforme che va considerato lavoro subordinato a tutti gli effetti. Quindi le persone che svolgono mansioni di rider dovranno essere assunte. In questo modo viene cancellato il dogma dell’attività autonoma e indipendente.

Rivoluzione rider: cosa prevede la nuova norma

La direttiva non prevede l’obbligatorietà di un contratto a tempo indeterminato, ma i limiti temporali dell’assunzione saranno individuati dalle normative nazionali. In Italia ad esempio non può superare i tre anni. Inoltre non sarà più un algoritmo computerizzato a valutare l’operato del lavoratore, ma dovrà esserci un rapporto diretto tra il dipendente e il datore di lavoro.

Il pacchetto della Commissione ha preso spunto dal modello già presente in Spagna e da molte sentenze che sono state emesse da diversi tribunali in giro per l’Europa. Il riconoscimento del lavoro subordinato, infatti, è avvenuto attraverso il contenzioso legale in Francia, in Germania e appunto in Spagna. In Italia lo ha fatto il Tribunale di Palermo. E la Cassazione ha fatto presente che il Jobs Act di fatto impedisce l’introduzione della subordinazione, ma stabilisce che vadano applicate a questa nuova forma di lavoro tutte le tutele della subordinazione.

I nuovi pilastri sociali dell’UE

Nel pacchetto è incluso anche il cosiddetto Piano d’azione sull’Economia Sociale. Si tratta di un complesso di misure per agevolare e favorire tutto il mondo del Terzo settore, delle attività solidali. Avrà una durata decennale e rappresenterà il nuovo pilastro sociale dell’Unione europea.

L’obiettivo è quello di rimuovere gli ostacoli di natura legale e amministrativa che spesso rendono difficile, se non impossibile, queste attività. Sono compresi programmi di cooperazione e l’uso di prodotti finanziari – a cominciare dai Grants, ossia le sovvenzioni europee – per finanziare l’universo dell’economia sociale.