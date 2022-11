Ricky Memphis chi è: moglie, padre e figli dell’attore di Divorzio a Las Vegas

Chi è Ricky Memphis? Attore romano di 54 anni, è il protagonista della nuova serie dramedy Tutto chiede salvezza, visibile su Netflix Original. Tra i tanti film a cui ha preso parte si ricordano Immaturi, Palermo Milano – Solo andata e Divorzio a Las Vegas. Quando aveva solo quattro anni ha perso il padre in un incidente stradale: episodio che lo ha profondamente segnato. Oggi è sposato con l’aiuto regista Alessia Cerasaro, conosciuta sul set.

Chi è Ricky Memphis: età e carriera

Ricky Memphis, all’anagrafe Riccardo Fortunati, è nato a Roma il 29 agosto del 1968 e oggi ha 54 anni. Quando aveva solo quattro anni ha perso il padre in un incidente stradale: un episodio che l’ha segnato profondamente. L’attore ha più volte rivelato di essere molto credente, e di avere una guida spirituale. Si è inserito nel mondo dello spettacolo grazie ad alcuni programmi televisivi. Alla fine degli anni ’80 ha infatti partecipato al Maurizio Costanzo Show o Deejay Television portando il personaggio del ‘poeta metropolitano’.

Questo gli è valso l’attenzione di Ricky Tognazzi, che gli ha proposto il suo primo ruolo al cinema, in Ultrà nel 1991. Grazie a questa pellicola ha vinto un European Film Award e una candidatura ai David di Donatello. Nello stesso anno ha ottenuto anche la prima parte da protagonista in Pugni di rabbia, riuscendo a raggiungere il successo. Da allora ha partecipato a tantissimi film e fiction televisive. Si ricordano Palermo Milano – Solo andata, L’ultimo capodanno, I giudici, Immaturi, La mossa del pinguino, Loro. Ma anche Ultimo e Distretto di Polizia (sei stagioni dal 2000 al 2006).

La moglie e i figli dell’attore

Ricky Memphis è sposato con Alessia Cerasaro, aiuto regista conosciuta sul set di Distretto di Polizia. La coppia ha due figli: Francesco e Maria. Religiosissimo, l’attore per diversi anni è stato seguito da una guida spirituale. «All’inizio, ho trovato in Gesù il riferimento maschile e paterno che mi mancava. Crescendo ho poi approfondito la materia, cogliendo le varie sfumature» ha raccontato in una intervista. Il suo cognome d’arte nasce dalla sua passione per Elvis Presley, originario di Memphis.

Ricky è anche un grande tifoso della Roma. «Il mio rapporto col calcio è un rapporto di grande passione per la mia squadra, che naturalmente è la Roma. Alla mia età sono ancora un cretino, uno stupido, piango quando non vinciamo, rido quando invece ce la facciamo. L’amore per la Roma? È una cosa che nasce con te, non ricordo di essere stato mai non della Roma. È una cosa di famiglia, se nasci a Roma, devi essere della Roma». L’attore ha recitato nel 2021 nella serie Speravo de morì prima, dedicata a Francesco Totti.