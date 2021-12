50 anni di vida loca

Il 24 dicembre non è solo la vigilia di Natale, ma anche il compleanno del re del pop latino Ricky Martin, che nel 2021 compie 50 anni. Ebbene sì, mezzo secolo di vita per l’artista che, a cavallo del millennio, ha dominato le classifiche mondiali grazie a una serie di singoli che hanno fatto storia. Nato nel 1971 a San Juan, capitale di Porto Rico, Enrique Martín Morales (questo il suo nome completo) ha iniziato ha mosso i primi passi nel mondo della musica entrando a far parte nel 1984 della boy band Menudo, popolarissima in America Latina, che poi ha abbandonato cinque anni dopo per intraprendere la carriera solista. Con discreti risultati, per così dire. Ecco le cinque hit di maggior successo di Ricky Martin.

(Un, dos, tres) Maria

Dopo alcuni singoli di ottimo successo sul mercato sudamericano, Ricky Martin ha raggiunto la fama planetaria grazie a (Un, dos, tres) María, canzone incisa per il suo terzo album A medio vivir (1995), pubblicata poi come singolo prima negli Stati Uniti e poi in Europa, dove è “esplosa” definitivamente nel 1997. Un mix azzeccato di flamenco, salsa e dance, che ha reso Ricky Martin una stella del firmamento musicale.



La Copa de la Vida

Sulla scia del successo di (Un, dos, tres) Maria, la Fifa ha commissionato a Ricky Martin l’inno della Coppa del Mondo di calcio che si sarebbe disputata in Francia nel 1998. “Here we go! Ale, ale, ale!/Go, go, go! Ale, ale, ale!”: c’è chi all’epoca guardava in loop il video di La Copa de la Vida su MTV e chi mente. Doppia versione per questa hit del cantante portoricano, in spagnolo e in inglese.



Livin’ La Vida Loca

Nel 1999 Ricky Martin, ormai l’artista pop latino più famoso al mondo, ha lanciato il singolo Livin’ La Vida Loca, capace di raggiungere le posizioni più alte delle classifiche in tutto il globo. A trascinare il brano nelle vendite, il celeberrimo video con una giovanissima Nina Moric, che ha ricevuto sei nomination agli MTV Video Awards, aggiudicandosene poi due.



She Bangs

Dopo Shake Your Bon-Bon e Private Emotion, cover realizzata in collaborazione con la svedese Meja, nel 2011 Ricky Martin ha fatto ballare di nuovo tutto il mondo con She Bangs, primo brano estratto dall’album Sound Loaded che riuscì a vendere oltre due milioni di copie nei soli Stati Uniti. Nel videoclip del brano, curiosità, tra i ballerini di fila compare anche l’attore Channing Tatum.



Nobody Wants To Be Lonely

“Dimenticata” Meja, nel 2001 il rey del pop latino ha fatto coppia con Christina Aguilera nel duetto Nobody Wants To Be Lonely, una delle ballad più ascoltate di inizio millennio. Del brano c’è anche una versione in lingua spagnola, intitolata Sólo Quiero Amarte.ù