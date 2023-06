Ricky Gianco: età, canzoni famose, moglie e figli del cantante

Ricky Gianco (il cui vero nome è Riccardo Sanna) è un noto cantautore oggi 80enne nato il 18 febbraio 1943 a Lodi, in Lombardia, sotto il segno dell’Acquario. Secondo alcuni sarebbe il precursore della chitarra rock and roll in Italia, ecco com’è riuscito a conquistarsi il titolo di “Pete Seeger italiano”.

Chi è Ricky Gianco: la storia e la biografia

I suoi primi passi nel mondo della musica Sanna li muove nel 1958, lavorando per il trio Pepe, Pietruccio e Lallo, che ben presto sarebbe in realtà diventato la band universalmente conosciuta con il nome di DikDik. Dopo la fine di questa collaborazione ha l’occasione di lavorare sotto il nome di Ricky Sann, pubblicando successivamente il suo primo vero disco (intitolato Una giornata con Ricky Gianco) per l’etichetta discografica Jaguar Records.

Conosciuto come “urlatore” della musica italiana convertitosi al rock and roll, nel 1960 inizia a collaborare prima con I Ribelli e poi con Quelli, gli artisti che saranno i precursori della Premiats Forneria Marconi. Il 1960 sarà per lui un anno importante anche per un altro motivo, poiché in questo stesso periodo fonderà il gruppo Ricky Sanna e il suo complesso insieme a due mostri sacri come Luigi Tenco e Enzo Jannacci.

I primi anni ’60 saranno per lui un periodo particolarmente importante, nel corso del quale comporrà molti celebri pezzi del nostro repertorio, compresa la famosa Pugni Chiusi degli stessi Ribelli. Gli anni ’70, invece, saranno il decennio in cui inizierà ad avvicinarsi all’attività di discografico, fondando l’etichetta Intigo e, nel 1974, l’Ultima Spiaggia, che resterà in piedi fino al 1979.

Negli ultimi anni, per il resto, si dedicherà soprattutto all’organizzazione di concerti celebrativi e benefici, a progetti musicali collaterali, all’attività radiofonica e anche a quella teatrale, firmando a quattro mani uno spettacolo con Alberto Tonti dal titolo È rock’n’roll.

Chi è la moglie dell’artista?

Come riporta Chenews.it, in un’intervista concessa a Repubblica il cantante aveva rivelato di vivere da tanti anni a Milano con la moglie, di nome Gabriella. Non sono date sapere per il momento molte altre informazioni sul suo conto, anche in considerazione del fatto che il cantante non è molto attivo su Facebook.