Il richiamo della foresta stasera su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità

Avventura e amicizia protagoniste di Canale 5. Stasera 6 novembre alle 21,40 andrà infatti in onda Il richiamo della foresta, film del 2020 tratto dall’omonimo romanzo di Jack London. La trama racconta la storia di un cane dal cuore d’oro che, dopo essere stato rapito dalla sua casa, si ritrova nella natura selvaggia. Qui, dopo alcune peripezie, incontra un eremita che lo accudirà fin quando non deciderà di unirsi a un branco di lupi. Nel cast Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy e Karen Gillian. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il richiamo della foresta, trama e cast del film stasera 6 novembre 2022 su Canale 5

La trama del film adatta per il cinema l’omonimo classico di Jack London del 1904. Nella California di fine 800, un grosso cane di nome Buck vive assieme al suo padrone, un giudice del posto. Gentile ed educato, trascorre le sue giornate al caldo delle mura domestiche e dell’affetto degli abitanti. La sua vita cambia quando viene rapito per essere venduto come cane da slitta ai cercatori d’oro del Klondike, al confine fra Canada e Alaska. Il primo acquirente è un francese che intende usarlo per consegnare la posta ai minatori negli avamposti. Coraggioso e possente, Buck si guadagna il rispetto della muta di cani, divenendone presto il capo. La nuova vita è vana e passeggera, tanto che subito un nuovo evento cambia tutto.

Il postino infatti perde il lavoro e si ritrova costretto a vendere Buck a un selvaggio viaggiatore alla continua ricerca di fortuna. Per il suo egoismo, incappa in un fatale incidente in cui perde la vita mettendo a rischio anche la salute dei cani. Buck viene salvato dall’eremita John Tornton (Harrison Ford), che in poco tempo si affeziona al suo nuovo amico. Mentre si fanno largo nelle terre selvagge dell’Alaska, Buck sente emergere sempre più “il richiamo della foresta” tanto da decidere di unirsi a un branco di lupi. Non dimenticherà mai però l’affetto del suo improvviso e fedele compagno di viaggio.

Il richiamo della foresta, cinque curiosità sul film stasera 6 novembre 2022 su Canale 5

Il richiamo della foresta, alla sceneggiatura un esperto di romanzi al cinema

Regista del film è Chris Sanders, mentre la sceneggiatura è opera di Michael Green. Già collaboratore di Harrison Ford in Blade Runner 2049, è famoso a Hollywood per aver adattato diversi romanzi per il grande schermo. Spiccano i due capitoli di Kenneth Branagh sul Poirot di Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo. Agli Oscar del 2018 ha ricevuto la nomination di categoria per lo script di Logan – The Wolverine con Hugh Jackman.

Il richiamo della foresta, le differenze con il romanzo di London

Sebbene tragga ispirazione dall’omonimo romanzo di Jack London, il film con Harrison Ford se ne discosta in alcuni frangenti. Innanzitutto, il protagonista Thornton ha un background che ne spieghi le origini, mentre nel libro veniva introdotto direttamente al lettore. Inoltre, anche il cane, descritto nel romanzo come un grande lupo, qui ha l’aspetto a metà fra un San Bernardo e un pastore scozzese.

Il richiamo della foresta, gli altri adattamenti del libro

Pubblicato nel 1904, il romanzo di Jack London è stato trasposto al cinema e in televisione in decine di adattamenti. Il primo risale persino al 1908, quattro anni dopo l’uscita del libro, grazie a un cortometraggio The Call of the Wild. Due altre pellicole hanno matrice italiana, Il richiamo del lupo di Gianfranco Baldanello (1975) e Buck ai confini del cielo di Tonino Ricci (1991). Nel 2000 è stata realizzata anche una serie tv con Nick Mancuso nel ruolo del protagonista.

Il richiamo della foresta, la produzione green in nome di London

In onore di Jack London, la produzione ha deciso di realizzare il film con uno sguardo sempre rivolto verso l’ecologia. Come ricorda Imdb, sul set non erano presenti bottiglie di plastica monouso, ma solo oggetti biodegradabili. Per l’energia si è fatto uso di pannelli solari e il cibo avanzato è stato donato in beneficenza alle famiglie più bisognose.

Il richiamo della foresta, l’ultimo lavoro dei 20th Century Studios

Realizzato con un budget fra i 125 e i 150 milioni di dollari, Il richiamo della foresta rappresenta l’ultimo film dei 20th Century Studios prima della fusione con Fox. Gli incassi tuttavia hanno deluso le aspettative, causando ingenti perdite nelle casse dell’azienda. A livello globale, infatti, il film ha totalizzato al botteghino poco più di 100 milioni, 57,5 dei quali negli Stati Uniti e appena 1,1 in Italia. Per quanto riguarda invece la critica, su Rotten Tomatoes vanta il 63 per cento di recensioni positive con un indice di gradimento del pubblico dell’89 per cento.