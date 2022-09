Richard Jewell stasera su Canale 5: trama, cast, storia vera e curiosità

Clint Eastwood dirige Paul Walter Hauser in Richard Jewell, in onda stasera 4 settembre alle 21.30 in prima tv su Canale 5. La trama racconta la storia vera di una guardia giurata che, durante le Olimpiadi di Atlanta 1996, sventò un attentato scoprendo una bomba in uno zaino. Dapprima eroe, divenne poi sospettato numero 1 dell’FBI. Per dimostrare la sua innocenza, assunse un avvocato ma la sua vita andò man mano in pezzi. Nel cast Sam Rockwell, Kathy Bates e Olivia Wilde. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o l’app Mediaset Play.

Richard Jewell, trama e cast del film stasera 4 settembre 2022 su Canale 5

La trama del film di Clint Eastwood prende avvio nel 1996, quando Atlanta ospitò le Olimpiadi estive. La guardia giurata Richard Jewell (Paul Walter Hauser) lavora nell’area dei Giochi per la società di telefonia AT&T. Durante il suo lavoro, nota uno zaino a Centennial Park al cui interno vi è una bomba pronta alla detonazione. Con enorme coraggio, riesce a far evacuare la zona prima dell’esplosione, salvando la vita a centinaia di persone. Tutti lo dipingono come un eroe, fin quando l’FBI non apre indagini sul suo conto. Si pensa infatti che l’uomo sia direttamente coinvolto nel fallito attentato, in qualità addirittura di primo responsabile.

Le indagini arrivano subito all’attenzione dei media, che immediatamente cambiano l’immagine di Richard Jewell. Da eroe, in pochi istanti diviene bersaglio dell’opinione pubblica, che lo ritiene un impostore. Certo della sua innocenza, l’uomo assume l’avvocato Watson Bryant (Sam Rockwell) che si rende subito conto di essere alle prese con una causa ben più grande di lui. Deciso a ripulire il nome del suo cliente, però, si batte con tutte le sue forze contro FBI, magistratura e stampa, tanto da ottenere la vittoria. Il processo si chiude con l’assoluzione da tutte le accuse, ma gli effetti dell’azione mediatica sono ormai indelebili. Nel cast Kathy Bates nei panni di Barbara Jewell, madre del protagonista, e Olivia Wilde in quelli della giornalista Kathy Scruggs.

Richard Jewell, 5 curiosità sul film stasera 4 settembre 2022 su Canale 5

Richard Jewell, la storia vera che ha ispirato Clint Eastwood

Come detto, il film di Clint Eastwood si basa su un evento realmente accaduto. Fonte principale è stato l’articolo di Vanity Fair del 1996 dal titolo American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell di Marie Brenner. Dopo la fine del processo, la polizia riconobbe il vero attentatore in Eric Rudolph. Jewell è morto nel 2007 all’età di 44 anni a seguito di un’insufficienza cardiaca.

Richard Jewell, il caso del copyright sul logo delle Olimpiadi

Nonostante il film faccia chiari riferimenti alle Olimpiadi, la troupe non ne ha potuto usare i loghi ufficiali. Il Cio e l’allora vigente Comitato di Atlanta per l’Organizzazione dei Giochi (ACOG) negarono il consenso per l’utilizzo del simbolo ufficiale al fine di «proteggere l’uso di un emblema iconico». Per questo motivo non si vedono mai i cinque cerchi olimpici.

Richard Jewell, le riprese sui luoghi degli eventi reali

Location delle riprese furono gli stessi luoghi degli eventi originali. La troupe registrò infatti tutte le scene dei bombardamenti al Centennial Olympic Park di Atlanta proprio in concomitanza con l’anniversario. La maggior parte del film infatti è stata girata in occasione dei 23 anni dai Giochi Olimpici.

Richard Jewell, la troupe girò di notte vicino agli alberghi

Obiettivo di Clint Eastwood e troupe era quello di chiudere ogni giorno di riprese entro mezzanotte. I forti temporali di alcune notti però causarono ritardi nella programmazione, costringendo il personale a lavorare fino a ben oltre l’orario previsto. L’esplosione dell’ordigno fu fatta scattare alle 4 di mattina, nonostante il set si trovasse in mezzo a diversi hotel affollati.

Richard Jewell, incassi e critica della stampa internazionale

Per via degli incassi modesti al cinema, il film di Clint Eastwood non riuscì a coprire i 45 milioni di dollari di budget. Richard Jewell totalizzò 22,3 milioni di dollari in Usa e 19,5 nel mondo, per un totale di 41,1 su scala mondiale. In Italia ne incassò 2,6, di cui la metà nel primo weekend. La critica ha però riservato commenti positivi, tanto che Kathy Bates ottenne una nomination come “Miglior attrice non protagonista” agli Oscar e ai Golden Globes.