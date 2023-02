Richard Gere ricoverato in Messico per polmonite: come sta

Richard Gere è stato ricoverato in Messico a causa di una polmonite, mentre si trovava nel Paese in vacanza con la sua famiglia. Lo riporta il sito americano TMZ, specificando che le condizioni di salute dell’attore statunitense sono in miglioramento.

La vacanza per i 40 anni della moglie

Gere e la moglie Alejandra Silva si trovano in Messico, nei pressi della località di Nuevo Vallarta, per festeggiare i 40 anni della consorte dell’attore. Insieme alla coppia anche i due figli. La vacanza in Messico arrivava dopo ben tre settimane di malattia dell’intera famiglia Gere, da cui tutti ne erano usciti particolarmente debilitati.

L’attore è già stato dimesso

Stando a quanto si apprende, Gere è stato portato in ospedale dopo che la sua tosse è cresciuta d’intensità, al punto da rendere necessario l’intervento di un medico. Ricoverato in ospedale, è stato sottoposto a cure antibiotiche per lenire l’infiammazione ai polmoni. Il ricovero sarebbe durato una sola notte e Gere, secondo fonti a lui vicine, sarebbe in netto miglioramento dopo le dimissioni.