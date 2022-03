Pancake nel mondo, ecco tutte le varianti della gustosa ricetta

Non serve una festività o un’occasione particolare per mangiare i pancake. Il periodo, inoltre, è considerato perfetto per concedersi uno strappo alla regola e mangiare qualche frittella in più. La golosa specialità, nata dagli anglosassoni è diventata una vera e propria tendenza, e ogni Paese oggi ha la sua variante. Ce n’è davvero per tutti i gusti: dalla socca nizzarda ai blinis russi, passando per le galettes bretoni, i fluffy pancake giapponesi e le cachapas venezuelane.

18 ricette internazionali per pancake e frittelle

La socca, la frittella che unisce Francia e Italia

Originaria della Provenza e della Liguria, dov’è comunemente nota come farinata, la socca non è altro che una frittella fatta di farina di ceci, acqua, olio e sale. Viene preparata in grosse pentole di rame colme d’olio e, in genere, cotta su forno a legna. Ottima alternativa gluten free alla pizza, di recente è diventata, soprattutto in città come Nizza, uno street food di successo: sono numerosi gli stand che ne vendono abbondanti porzioni fumanti e cosparse di pepe, servite in coni di carta.

I blinis, la Russia in un boccone

In Russia e nei paesi slavi, questi piccoli pancake rotondi fatti di farina di grano saraceno e lievito vengono farciti con caviale o salmone affumicato. Tra i capisaldi della cucina sovietica, diventano il piatto forte di tavole imbandite e banchetti soprattutto nella settimana di Maslenitsa: più o meno nel periodo del Martedì grasso, adulti e bambini consumano frittelle a colazione, pranzo e cena ogni giorno per sette giorni.

Frittelle proteiche alla canapa, tra gola e benessere

Se siete alla ricerca di un’opzione golosa ma dietetica, questa ricetta made in Svizzera è la soluzione perfetta. Ideata dallo chef stellato Sven Wassmer, si tratta di un’opzione ideale anche per i celiaci perché preparata con proteine di canapa al posto della farina e insaporita, di norma, con diversi topping: dalle banane alle mandorle, dalla panna al più classico sciroppo d’acero.

Fluffy pancake, come in un manga

Spumosi, spessi e così perfetti da sembrare quasi finti, i fluffy pancake giapponesi hanno monopolizzato il feed di Instagram, tra post e reel. Prepararli è molto semplice: avendo una struttura e una texture molto simile a quella del soufflé, basta aggiungere alla pastella gli albumi in formato meringa. E poi sbizzarrirsi coi condimenti: quelli più indicati sono, sicuramente, frutti di bosco freschi, sciroppo d’acero e bacon.

Frittelle di scalogno, uno snack veloce e gustoso

A differenza del procedimento canonico, questi triangoli fritti non sono ricavati dalla pastella ma da un impasto vero e proprio, dettaglio che li rende croccanti e fragranti al primo morso. In Cina, molti li intingono in salse piccanti come quella di soia o il chili ma possono essere consumati anche in purezza, assaporandone il delicato ripieno allo scalogno. Interessanti anche le varianti regionali, come quella originaria di Shangai con grasso di maiale.

Le crepes, il simbolo della cucina francese

Davanti a una crepe francese, non c’è confronto che tenga. Sottili e profumate, sono nate nel XIII secolo in Bretagna ma, in poco tempo, sono state esportate ovunque. Da inserire in un pasto dolce o salato, possono essere condite con marmellata, cioccolata o prosciutto e formaggio fuso. Osservarne la preparazione è quasi un’esperienza mistica ma assaporarne il gusto ancora di più.

Pancake al latticello, la tipica colazione a stelle e strisce

Spessi e spugnosi, addolciti dallo sciroppo o esaltati da abbinamenti contrastanti, nell’immaginario collettivo i pancake al latticello rappresentano i protagonisti indiscussi delle colazioni da film. Rispetto alla ricetta originaria, quella di Amelia Simmons, risalente al 1796, l’aggiunta del latticello è stata provvidenziale: li rende leggeri e morbidi, quasi come se fossero nuvole. Una caratteristica essenziale per presentarli nella maniera più scenografica possibile: impilati in torri alte e resistenti.

Il Latkes, patate come se piovesse

Noto piatto della cucina ebraica ashkenazita, il Latkes è una frittella fatta di patate. In realtà, non è nata così: in origine, infatti, l’ingrediente principale (nonché l’unico) era il formaggio. Ottime per un pranzo veloce o per un aperitivo, combinano patate grattugiate, cipolla e uovo, una base da cospargere di salsa di mela, panna acida e salmone fumé.

Masala Dosa, sapori forti per iniziare bene la giornata

La patata è presente anche in questa rivisitazione indiana del pancake. Popolare piatto da colazione nel sud del Paese (ma mangiabile in qualsiasi momento della giornata), il masala dosa nasce da un impasto di riso fermentato e lenticchie e il ripieno, in genere, prevede patate, grani di mostarda, cocco, coriandolo e arachidi. La tradizione sostiene debba essere servito con il chutney ma, a seconda della zona in cui viene consumato, lo si può trovare abbinato anche al pomodoro, agli arachidi e a un’infinità di spezie.

Pancake allo zucchero e al limone, per palati delicati

Si tratta di una versione soft della ricetta americana. Piccoli e poco spessi, si discostano parecchio dai cumuli imbevuti di sciroppo d’acero, presentandosi in tutto il loro charme. Non esistono ingredienti con cui insaporirli se non due: una bella spremuta di succo di limone e un pugno di zucchero granellato.

Frittelle con ripieno d’anatra alla pechinese, tra street food e cucina gourmet

Così sottili da sembrare trasparenti, queste frittelle non sono altro che il guscio dove riporre un’abbondante forchettata di anatra stufata. Cucinati lentamente al vapore a partire da un impasto di farina, acqua e sale, conferiscono consistenza alla carne assieme alla salsa di fagioli dolci, allo scalogno e all’hoisin, una glassa dolce e lucida dal colore scuro.

Injera, la focaccia che voleva essere pancake

Tecnicamente sarebbe una focaccia non lievitata ma diversi Etiopi paragonano l’injera ai pancake. Per la base, occorrono farina di teff (un cereale originario dell’Africa), acqua ed ersho, un ingrediente simile al lievito e utile a innescare la fermentazione. Una volta versato il tutto in una padella o sulla mitad, tradizionale piastra circolare, ne esce fuori una frittella dotata di una parte inferiore liscia e una superiore più porosa, adatta ad assorbire salse e condimenti vari.

Galettes, in viaggio verso la Bretagna

Dalla Bretagna al mondo, le galettes sono una specialità locale che, in poco tempo, è riuscita a valicare i confini, diventando internazionale. Fatte con farina di grano saraceno, vengono generalmente ripiegate in forma di quadrato per trattenere il ripieno a base di prosciutto, uova, pancetta o formaggio e abbinate a un bel bicchiere di sidro di mela.

Dutch Baby, tra pancake e torta

Popolare soprattutto nello stato di Washington, questo particolare tipo di pancake, noto anche come Bismarck, viene cotto in forno all’interno di grosse teglie metalliche per ottenere l’effetto finale rigonfio e, una volta raffreddato, insaporito con burro, zucchero e qualche goccia di limone o sciroppo.

Cholermus, la cena è servita

La paternità di queste frittelle, sminuzzate prima di essere servite a cena, va attribuita al Cantone di Obwalden, in Svizzera. La preparazione non sembra complessa: una volta cotte nel burro, vengono tagliate a fette e fritte, fino a ottenere una doratura impeccabile. Una spolverata di zucchero, un po’ di cannella e un tocco di salsa di mela. E il piatto è pronto.

Pikelets, il dolce buongiorno dell’Australia

Piccoli e teneri, questi pancake lievitati ricavati da una semplice pastella sono uno dei must della colazione australiana. Presentati in pile dorate e profumatissime, vengono conditi con crema, zucchero, fragole in pezzi o marmellata fresca.

Pancake di kimchi, un mix tra vecchio e nuovo

Una delle opzioni salate più interessanti arriva direttamente dalla Corea. Croccante, speziato e piccante, il pancake di kimchi si presenta come una versione più elaborata del tradizionale piatto locale a base di verdure fermentate, a cui si aggiungono farina e uova. L’impasto ottenuto viene, dunque, fritto per ottenere una sorta di frittata alta, ideale da abbinare agli intingoli o mangiare da sola.

Cachapas, un trionfo di formaggio

L’ultima tappa del viaggio è il Venezuela, pronto a stuzzicare le forchette più golose con i cachapas, pancake di farina di mais ripieni di formaggio e burro. Un accostamento che alterna sapori dolci a gusti decisi. Cucinarli con attenzione è il segreto della buona riuscita del piatto: vanno fritti fino a quando non sono ben dorati e il formaggio non è completamente sciolto.