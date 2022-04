Nella letteratura i personaggi maschili sono quattro volte più di quelli femminili

Le disparità di genere non risparmiano neppure la letteratura. A rivelarlo il report di un gruppo di ricercatori della Viterbi School of Engineering, una delle facoltà della University of Southern California. Che, avvalendosi dell’intelligenza artificiale, hanno dimostrato come i personaggi maschili siano quattro volte più presenti di quelli femminili nelle opere di poeti e scrittori.

In cosa consiste lo studio della Viterbi School of Engineering

Ispirato dalle ricerche sui bias di genere, stereotipi che tendono a far prevalere la rappresentazione maschile su quella femminile negli ambiti più svariati, dalla vita quotidiana al mondo del lavoro, passando per la cultura, e intenzionato a mettere a frutto i suoi studi sul linguaggio naturale, il dottor Mayank Kejriwal ha dato avvio all’esperimento. Così, partendo da un campione di 3 mila libri, selezionati tra quelli inseriti nel Gutenberg Project, e optando per una gamma diversificata di generi letterari, tra cui gialli, romanzi di fantascienza, d’amore e d’avventura, Kejriwal e il collega Akarsh Nagaraj li hanno esaminati meticolosamente con l’aiuto del Named Entity Recognition (NER), un sistema di machine learning in grado di rintracciare e monitorare le caratteristiche che rimandano a un genere, tra cui i pronomi personali.

Using #AI, @USC_ISI and ISE researchers found that in literature males are represented FOUR TIMES more than females. https://t.co/iaLba5TGRw — USC Viterbi School (@USCViterbi) April 27, 2022

Dettaglio che, unitamente al conto delle volte in cui donne di ogni età vestivano i panni delle eroine all’interno della trama, è stato utilizzato come base per mettere in piedi un ragionamento coerente e supportato dall’evidenza scientifica. «Il pregiudizio di genere non è una leggenda metropolitana e il fatto che le protagoniste femminili siano quattro volte meno presenti della controparte maschile nei libri che leggiamo non è da sottovalutare perché finisce per influenzare, in maniera indiretta ma persistente, i lettori che consumano quel racconto», ha spiegato al Guardian Kejriwal.

L’esclusione delle identità non binarie

Per quanto completa e puntuale, tuttavia, la ricerca ha un vulnus più o meno rilevante: non tiene in considerazione i personaggi non binari, quelli che non si incasellano in nessuno dei due generi. Un difetto dovuto, più che alla disattenzione degli scienziati, all’incapacità tecnica dell’intelligenza artificiale di capire se un ‘loro’ si riferisce a un soggetto plurale oppure a un individuo definito, tecnicamente, ‘non dicotomico’. «Quando abbiamo pubblicato i dati raccolti, i revisori ci hanno mosso immediatamente questa critica», ha sottolineato, «chiaramente siamo d’accordo con loro. È poco credibile che chi ha messo a punto la tecnologia che abbiamo usato non ne abbia tenuto conto e, purtroppo, con gli strumenti di cui disponiamo, sarà parecchio difficile individuare tutte le figure transgender e non dicotomiche eventualmente presenti».

Anche il linguaggio si fa veicolo di stereotipi duri a morire

Oltre alle statistiche sulla presenza di personaggi maschili e femminili, il team ha provato a delineare anche un quadro del linguaggio adoperato, di norma, per riferirsi ai due sessi. «Alle donne, in genere, vengono accostati termini come ‘amorevole’, ‘carina’, ‘debole’ e, talvolta, addirittura ‘stupida’», ha precisato Nagaraj, «per gli uomini, invece, abbiamo notato un tripudio di lemmi che rimandano alla sfera semantica del potere, della leadership, della forza e della politica». Pur continuando a portare avanti il lavoro, i ricercatori pensano di aver già contribuito a lanciare un messaggio importante: «Volevamo mettere in luce la complessità del mondo e della società e l’importanza di dare il giusto valore a tutte le voci in ballo», ha concluso Kejriwal, «quando si tiene conto di questa varietà, l’immagine della società che emerge, anche dalla parola scritta, risulta di gran lunga più vicina alla realtà».