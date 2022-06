Il ricco, il povero e il maggiordomo stasera su Italia 1: trama, cast e curiosità del film di Aldo, Giovanni e Giacomo

Torna la comicità di Aldo, Giovanni e Giacomo. Stasera 3 giugno, alle 21,20 su Italia 1, andrà in onda Il ricco, il povero e il maggiordomo, film del 2014 diretto e interpretato dal trio comico. A seguire spazio a Fuga da Reuma Park, in sala due anni dopo. La trama racconta le simpatiche e incredibili vicende di tre personaggi molto diversi tra loro per carattere, estrazione sociale e abitudini. Una sfortunata serie di eventi però li porterà tutti sulla stessa barca. Nel cast anche Massimo Popolizio, Giuliana Lojodice e Francesca Neri. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, trama e cast del film stasera 3 giugno 2022 su Italia 1

La trama del film inizia con Giacomo Maria Poretti, importante e rinomato broker, che vive nella sua villa di lusso a Milano. Durante i suoi spostamenti fa sempre affidamento sul maggiordomo Giovanni, che funge anche da autista al volante di una fiammante Maserati Ghibli. Quest’ultimo, amante delle arti marziali, però nasconde anche una relazione amorosa con Dolores, passionale cameriera sudamericana che spera di poter sposare senza avvisare Giacomo. In parallelo, la narrazione coinvolge anche Aldo, un venditore ambulante da quattro soldi e senza licenza che vive ancora con la madre in un povero quartiere popolare.

Un giorno Aldo, nel tentativo di scappare da una multa dei vigili urbani, incrocia proprio l’auto di Giacomo, venendone investito in pieno. Quest’ultimo, di comune accordo con Giovanni, decide di portarlo in villa per offrirgli le prime cure mediche. Sperando di comprare il suo silenzio, il broker offre ad Aldo un risarcimento di mille euro e un contratto come tuttofare. Un improvviso tracollo finanziario però invertirà curiosamente le posizioni, tanto che sarà proprio Aldo a dover ospitare i suoi due nuovi compagni. La convivenza non sarà però semplice, tanto che incomprensioni e litigi sono sempre dietro l’angolo.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, 5 curiosità sul film stasera 3 giugno 2022 su Italia1

Il ricco, il povero e il maggiordomo, 65 location nel cuore della Lombardia

Sebbene la trama si svolga esclusivamente a Milano, la troupe ha messo in piedi set di riprese in 65 location diverse. Tra i vari luoghi, oltre al capoluogo lombardo con la Torre Diamante e via Bronzetti (dove si trova la casa di Aldo) c’è il comune di Imbersago. Situato in provincia di Lecco, nel film ospita invece la villa di Giacomo Poretti.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, l’importanza dei ruoli femminili

Grazie alla loro capacità di reggere senza alcun aiuto ogni palcoscenico italiano, Aldo, Giovanni e Giacomo non hanno mai avuto bisogno di un cast stellare nei loro progetti. Rispetto ai lavori precedenti tuttavia, Il ricco, il povero e il maggiordomo vanta una forte presenza femminile. Nel cast infatti compaiono Giuliana Lojodice, Francesca Neri, Sara D’Amario, Rosalia Porcaro, Guadalupe Lancho e Chiara Sani.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, Francesca Neri e i ricordi di Troisi

Francesca Neri nel film interpreta Assia, la direttrice della Banca cui Giacomo si rivolge dopo il tracollo finanziario. Si tratta di un ruolo minore ed inedito, di cui però l’attrice si è detta sin da subito molto entusiasta. Neri, infatti, ha dichiarato di essersi trovata benissimo al fianco del trio, tanto che l’esperienza le ha ricordato i primi passi nel mondo dello spettacolo. In diverse interviste infatti ha citato i suoi primi lavori al fianco di giganti della commedia come Massimo Troisi e Carlo Verdone.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, il velato legame con i cult di Virzì

Durante la conferenza stampa di presentazione del film, nel 2014, il trio decise di negare un possibile parallelismo con il pluripremiato film Il capitale umano (2013) di Paolo Virzì. Tuttavia proprio uno dei tre attori principali, Giacomo, ha in seguito fatto marcia indietro. Ha infatti affermato che loro commedia è accostabile al film del regista toscano in quanto tratta temi simili anche se in maniera comica e più leggera.

Il ricco, il povero e il maggiordomo, gli ottimi incassi del film

Il film uscì al cinema in Italia l’11 dicembre 2014, incassando durante il primo weekend in sala poco più di 2 milioni di euro. Tuttavia, a fine programmazione, con i suoi 13,1 milioni, si dovette accontentare del secondo posto fra i più visti durante le festività natalizie. In testa infatti ci fu Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate, terzo capitolo della trilogia fantasy di Peter Jackson sulle opere di Tolkien.