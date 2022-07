Riccione, due ragazze travolte e uccise da un treno

Terribile tragedia in una delle città che, soprattutto d’estate, in Italia è sinonimo di divertimento. Due giovani sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione, diretto verso Milano e proveniente da Pescara. È successo intorno alle 7. Sono in corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria

Ragazze investite e uccise da un treno a Riccione, hanno tentato di attraversare i binari

Dalle prime informazioni le due ragazze, ancora non identificate, sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. Il treno, la Freccia 9802 in transito da Pescara verso Milano, non aveva fermate alla stazione di Riccione.

Ragazze investite e uccise da un treno a Riccione, traffico ferroviario sospeso tra Pesaro e Riccione

A seguito della disgrazia il traffico ferroviario è sospeso tra Pesaro e Riccione, in direzione Ancona. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali potranno registrare maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti, ha reso noto Trenitalia, comunicando che è stato anche attivato il servizio sostitutivo con bus tra Cattolica e Rimini.

Ragazze investite e uccise da un treno a Riccione, gli accertamenti della Polizia Ferroviaria

Sul posto oltre alla Polfer anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno operando ai rilievi e al recupero dei corpi delle vittime. Gli accertamenti della Polizia Ferroviaria di Bologna si concentrano anche sulla verifica delle telecamere della stazione per capire cosa sia accaduto. Saranno inoltre ascoltati i testimoni presenti in stazione.

