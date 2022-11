Ricciardi contro Meloni: «Italia paese con più morti Covid? Falso»

Walter Ricciardi, consulente dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza, è intervenuto per smentire l’affermazione della neo presidente Giorgia Meloni secondo cui l’Italia sia il paese con più morti legati al Covid. L’igienista della Cattolica ha spiegato che nel primo anno di pandemia il nostro stato occupava posizioni alte in classifica per decessi mentre ora è sceso oltre il ventesimo posto.

Walter Ricciardi smentisce Giorgia Meloni sui morti Covid

«L’Italia è il Paese che ha avuto più morti di Covid pur applicando le misure più pesanti di tutti». Così la premier ha commentato, nella sua prima conferenza stampa, la gestione della pandemia da parte dei governi precedenti. Ricciardi ci ha però tenuto ad evidenziare che «non è affatto vero quello che dice il governo». I dati elaborati dall’Università Cattolica, ha affermato, rivelano che nel 2020 siamo stati quinti al mondo per numero di decessi ogni 100 mila abitanti, dietro a Paesi come Perù e Belgio; se invece si osserva il 2021, nonostante la nostra popolazione sia tra le più anziane al mondo e quindi più fragile ed esposta ad un virus del genere, siamo al 53° posto.

In quell’anno, infatti, i primi dieci paesi per numero di decessi ogni 100 mila abitanti sono localizzati nell’Europa orientale, ad esclusione di Perù e Gibilterra. In cima alla classifica c’è la Bulgaria con 337 vittime mentre l’Italia ne ha contate 107 (nel 2020, quando era quinta, 123).

Nel 2022 l’Italia è 25° per decessi ogni 100 mila abitanti

Nel 2022, invece, la mortalità è stata un po’ ovunque inferiore agli anni precedenti. Lo studio della Cattolica non ha ancora calcolato i numeri ma, osservando quelli pubblicati da Our world in data dell’Università di Oxford, emerge che l’Italia occupa la venticinquesima posizione dopo stati come Perù, Bulgaria, Ungheria, Georgia, Croazia, Romania, Lituania, Slovenia, Grecia, Brasile, Stati Uniti, Cile e Regno Unito.

Ricciardi ha concluso evidenziando che il nostro paese avrebbe potuto fare meglio ma con misure ancora più dure, non più morbide, come quelle che hanno adottato Germania e Francia. «Loro hanno fatto lockdown nazionali molto più tempestivi e prolungati di noi, dunque è anche falso che noi abbiamo adottato misure più dure degli altri come dichiarato dalla Meloni».