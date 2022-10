Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono lasciati: «Lui tornato dalla ex»

La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è già giunta al capolinea. I due attori si erano conosciuti sul set del film “L’ombra del giorno” e si erano immediatamente invaghiti, nonostante i vent’anni di età di differenza. Sembra che l’interprete di 3 metri sopra il cielo si tornato tra le braccia dell’ex Angharad Wood.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: perché si sono lasciati?

Il portale di informazione di Roberto D’Agostino, Dagospia, ha diffuso il gossip su Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli. Sembra che a portare definitivamente alla rottura i due attori sia stato il riavvicinamento di Scamarcio con l’ex Angharad Wood, dalla quale nel 2020 ha avuto la figlia Emily. Nonostante non ci sia ufficialità, Benedetta Porcaroli ha rotto il silenzio sulle pagine di Vanity Fair, dicendo: «Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano».

La relazione tra la star di “Baby”, che ha recentemente incantato sul red carpet del Festa del Cinema di Roma, e l’attore 42enne sarebbe dunque durata appena un anno. «La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente», ha continuato Porcaroli. Una risposta criptica, ma che sembra profetica alla luce delle notizie diffuse da Dagospia.

A dividere i due attori anche le fasi diverse di vita che stanno attraversando. D’altronde, vent’anni di differenza non sono pochi, soprattutto per due star del cinema. E può accadere essi diventino, con il passare del tempo, ostacoli insormontabili.