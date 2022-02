Riccardo Scamarcio, l’uomo che ama le donne (di tutte le età)

Su un punto non ci sono dubbi. In amore Riccardo Scamarcio è coerente. Per lui la differenza d’età non conta: che abbiano 23 anni o 56 quando l’amore arriva il calendario si ferma.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: un amore senza età

Forte delle sue 42 primavere e con quel fascino che si fa più intenso col passare degli anni l’attore pugliese torna al cinema con L’ombra del giorno pellicola che – a quanto pare – sarebbe stata galeotta nel far scoccare la freccia dell’amore con Benedetta Porcaroli, 23 anni, sua collega sul set e attuale compagna di vita. I due stanno insieme da circa un anno, ma solo ora sono usciti allo scoperto a favore di telecamere. Alla première di L’ombra del giorno nessun clamore, ma l’intesa era palpabile. Sulla pagina Instagram dell’attrice (che con lui ha recitato anche in La scuola cattolica) sono comparse delle foto accanto a Riccardo – sebbene si tratti di immagini del film – e Scamarcio, di recente, ha dichiarato: «Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri».

In amore la privacy prima di tutto

Scamarcio non è mai stato un uomo di molte parole quando si tratta di condividere pubblicamente fatti della vita privata e quindi in generale delle sue relazioni sentimentali non si sa moltissimo. Ancora, per esempio, non sono chiare le cause della fine della storia con Valeria Golino naufragata nel 2016 e della quale ora lui parla con nostalgia e affetto.«Qualunque cosa io dica non può essere davvero attinente con la storia d’amore che abbiamo avuto», ha confessato l’attore in una intervista a Vanity Fair del 2017. «Non basterebbe un giornale per esporre quella relazione, che è il mio sangue, è il mio amore. Se t’innamori di una persona, t’innamori di quella persona, sfuggi a qualunque ragionamento». L’unica certezza circa la fine della relazione con Golino è che lei abbia sofferto moltissimo, mentre lui rapidamente si sarebbe rifatto una vita con la manager inglese Angharad Wood con la quale è stato paparazzato per la prima volta nel 2018 e che è la madre della sua unica figlia: Emily. Tutte storie serie però quelle di Riccardo: poche, solide e gestite nel più totale riserbo.

L’idolo delle teenager con la passione per le donne mature

Nonostante la fama di Scamarcio sia esplosa nel 2004 grazie al teen movie Tre metri sopra il cielo che lo ha trasformato in idolo delle ragazzine, ha sempre scelto nella vita privata la stabilità della donna matura, grande o molto più grande di lui. Valeria Golino (56 anni) – con la quale ha fatto coppia fissa per circa un decennio dal 2006 al 2016 – aveva 14 anni più di lui e, ironia della sorte, quando Riccardo si è innamorato di Valeria aveva circa la stessa età che ha adesso Benedetta che di anni ne ha 20 meno di lui. Come accaduto con Porcaroli anche per la Golino l’amore era scoppiato sul set. Per la precisione su quello di Texas, pellicola del 2005. Anche la manager inglese Anghard Wood è più grande di Riccardo. Wood, che gestisce artisti del calibro di Eva Green, Dustin Hoffman e Dominic West ha 47 anni ed è stata compagna di Scamarcio per due anni. Folgorata dal bell’interprete nostrano Wood ha mollato tutto per costruire con lui un nuovo nido. Dal canto suo Riccardo ha fatto le valigie lasciando il tepore salentino per trasferirsi e Londra e a 40 anni è diventato padre di Emily, 3 anni, sua unica figlia. L’idillio è durato due anni.

Poi, però, è arrivata Benedetta e la vita londinese della famiglia Scamarcio – Wood tra pappe pannolini e una compagna manager super impegnata non ha più fatto per lui. La giovane Benedetta è entrata a gamba tesa e, fresca dei suoi 23 anni, gli ha restituito quella ventata di giovinezza della quale, alla soglia della mezza età, forse aveva bisogno.

