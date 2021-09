Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli innamorati a Venezia?

Riccardo Scamarcio avrebbe perso la testa per Benedetta Porcaroli tanto da mollare su due piedi compagna e figlia per la giovane attrice. La notizia arriva dal sito Dagospia che ha lanciato la bomba gossip proprio mentre è in corso il Festival del Cinema di Venezia.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: come si sono conosciuti

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli – 41 anni lui e 23 lei – si sono conosciuti qualche mese fa sul set di L’ombra del giorno e sarebbe scoppiata la passione tanto che Riccardo, nonostante sia diventato padre da solo un anno, ha lasciato su due piedi la madre della sua bambina. Dopo la lunga relazione con Valeria Golino, infatti, l’attore si era unito alla manager inglese Angharad Wood, direttrice di un’agenzia di managment cinematografico di Londra. Scamarcio, per seguire Angharad aveva lasciato l’Italia per la City e nel luglio nel 2020 era nata la loro prima figlia, Emily. Secondo quanto sostiene Dagospia, però, l’attore pugliese sarebbe rimasto folgorato dalla Porcaroli e avrebbe fatto di nuovo le valigie per tornare in Italia travolto dalla passione.

Chi è Benedetta Porcaroli

La notizia – in perfetto stile Scamarcio – non è stata confermata, ma Benedetta al Lido è arrivata per la prima volta sola, senza il fidanzato storico, il regista Michele Alhaiquee. Benedetta Porcaroli, classe 1998, è diventata celebre grazie al ruolo di Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo, a 17 anni, risale, però, al 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta non si è più fermata e la Porcaroli ha recitato in film del calibro di Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti. La giovane ha però messo d’accordo critica e pubblico grazie alla sua performance in 18 regali, accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo. In televisione è stata protagonista anche di un episodio della fiction Rai Non uccidere, dove ha conosciuto l’ormai ex fidanzato Michele Alhaiquee.