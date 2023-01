Riccardo Rossi: biografia, film e vita privata dell’attore

Riccardo Rossi è un attore romano che ha studiato nella scuola teatrale di Gigi Proietti. Nella sua carriera ha partecipato a numerosi film e programmi tv. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e la sua carriera.

Riccardo Rossi: biografia e vita privata

Riccardo Rossi è nato a Roma il 24 ottobre 1962 sotto il segno dello scorpione. Da sempre ha avuto una forte passione per la recitazione, iniziando a studiare nella scuola teatrale di Gigi Proietti. Nel corso della sua carriera ha raggiunto numeri di un certo livello, tra cui circa trenta pellicole cinematografiche e oltre dieci fiction di successo italiane.

Della sua vita privata non sappiamo molto, ma è certo che non è sposato e non ha figli. Nel 2015 in un’intervista aveva affermato cosa significherebbe diventare padre: «Difficile dirlo. Mi piacerebbe essere un padre apprensivo quel giusto ma, come diceva Marcello Bernardi, i genitori devono permettere ai propri figli di prendere il largo nel mare aperto della vita ma devono essere sempre pronti a diventare il porto sicuro in cui possono tornare tranquillamente in ogni momento in caso di tempesta. Quindi i genitori devono essere sempre presenti quando il figlio ne ha bisogno ma non devono fare nulla per trattenerlo».

Riccardo Rossi: carriera e film

Riccardo Rossi ha svolto numerosi lavori, sia nel grande schermo che in televisione, ma anche a teatro, come regista e nelle pubblicità. La sua carriera è davvero variegata, ma tra i principali lavori possiamo citare le partecipazioni in programmi televisivi come Cuochi e Fiamme e AmaSanremo, appendice di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. Tra i film in cui ha recitato si citano invece Le finte bionde (1989), Piccolo grande amore (1993), Uomini senza donne (1996), Il grande botto (2000), Notte prima degli esami – oggi (2007), Come tu mi vuoi (2007), Scusa ma ti chiamo amore (2008), Nessuno mi può giudicare (2011), Matrimonio da favola (2015), Natale a 5 stelle (2018) e Lockdown all’italiana (2020).