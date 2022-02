Riccardo Iacona, moglie, figli. La vita privata del conduttore di Presa Diretta in onda su Rai3

Riccardo Iacona è un giornalista e conduttore televisivo, volto noto del programma Presa diretta, in onda su Rai3. Dopo gli studi Iacona si è dedicato alla televisione e al cinema, e poi al giornalismo d’inchiesta. Ma cosa si sa della moglie e degli eventuali figli del conduttore? Ecco svelati i dettagli sulla vita privata di Riccardo Iacona.

Riccardo Iacona è nato a Roma il 27 aprile del 1957. Ha 64 anni. Dopo aver frequentato il Liceo Ginnasio Torquato Tasso di Roma, ha conseguito la laurea al DAMS di Bologna. Tra il 1980 e il 1987 ha lavorato come aiuto regista per la televisione e il cinema. L’esordio sul piccolo schermo è arrivato invece nel 1987, quando ha cominciato a occuparsi di “Scenario”.

Successivamente si è dedicato ad altri programmi di successo, come Duello, Samarcanda, Il Rosso e il nero e Tempo Reale. Dopo aver lavorato in Rai, nel 1996 è approdato a Mediaset, canale per cui ha seguito i programmi di approfondimento Moby dick e Moby’s su Italia 1. In seguito è tornato in Rai per lavorare ai programmi come Circus e Sciuscià. Dal 2009 conduce il programma televisivo d’inchiesta “Presa Diretta” trasmesso su Rai 3.

Riccardo Iacona ha inoltre vinto diversi premi e riconoscimenti tra cui il Premio Ilaria Alpi, il Premio Faiano e il Premio Città di S. Marinella.

La vita privata di Riccardo Iacona