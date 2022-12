Riccardo Fogli eliminato dal Grande Fratello

«Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l’infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco». Così, in un tweet, Riccardo Fogli è stato eliminato per una bestemmia che ha lanciato mentre si trovava ancora nella Casa.

Riccardo Fogli, «un blasfemo» eliminato dal GF

A essere ingiuriata sarebbe stata la mamma di Gesù proprio nei giorni dove viene celebrata di più. Il video è circolato sui social e la produzione non ha potuto fare altro che squalificarlo. In più, non è la prima volta che qualcuno esce dalla Casa per via di una bestemmia, una blasfemia o un’inguiria generica, in un Paese che si sente profondamente cattolico nella maggioranza. Prima di procedere alla squalifica, dopo le segnalazioni da parte del Web, i responsabili del programma hanno visionato attentamente le immagini e si sono resi conto che effettivamente la bestemmia era presente nelle parole del cantante.

Fogli riparte fuori dalla Casa e la sua squalifica è stata anche la più veloce della storia del programma televisivo. Un altro nome eccellente che era stato squalificato nelle passate edizioni è quello di Stefano Bettarini.

Le scuse del cantante

Il cantante si scusa dopo 24 ore dal fatto, dopo l’arrivo di un comunicato della produzione con il relativo tweet. Immediate sono arrivate le reazioni da parte dei suoi fan. «Dammi solo un minuto un soffio di fiato un attimo ancora ..stare insieme è finita abbiamo capito ma dirselo è dura ..è stato un bel tempo il mio tempo con GF ..» scrive un utente.

Dal programma sono dovuti correre ai ripari per via della squalifica di Fogli. Per far dimenticare questa brutta esperienza televisiva è bastato il sorriso di Ginevra Lamborghini, che torna come ospite speciale per circa una settimana.