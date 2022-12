Riccardo Fogli bestemmia al suo primo giorno nella casa del GF Vip

Appena il tempo di entrare nella casa del Grande Fratello Vip e Riccardo Fogli potrebbe già essere costretto ad andare via. Il cantante si è reso protagonista di un fatto quasi da record, con un’imprecazione buttata lì durante una discussione con gli altri coinquilini che potrebbe costargli la squalifica, a poche ore dall’ingresso nel set. Il video ha rapidamente fatto il giro di Twitter e in tanti già sono certi che la produzione lo squalificherà. L’episodio è simile a quello del 2017, con protagonista Marco Predolin. E in quel caso fu squalifica. E la bestemmia di Riccardo Fogli al primo giorno di partecipazione ricorda quanto accaduto l’anno scorso all’Isola dei Famosi, con protagonista, anche lui al primo giorno del proprio percorso, Silvano dei Cugini di Campagna.

La bestemmia di Riccardo Fogli

Il video che gira su Twitter è chiaro e mostra Riccardo Fogli intento a parlare con Wilma Goich, Charlie Gnocchi e Antonino Spinalbese. Un’espressione irripetibile, utilizzata quasi come intercalare all’interno di un racconto riguardante uova e pranzi. Nel video si nota pure come gli altri tre partecipanti alla discussione restino quasi spiazzati, mentre il cantautore continua a raccontare tranquillamente, senza rendersi conto.

Il precedente con Predolin

Nel 2017 a essere squalificato per un episodio analogo è stato Marco Pedrolin. All’epoca, la bestemmia è partita durante una conversazione con Gianluca Impastato e Luca Onestini. Dopo la squalifica, Predolin ha parlato in confessionale di «crocifissione avvenuta» nei suoi confronti e in studio ha provato a difendersi. «Non sono credente ma rispetto tutte le religioni, mannaggia abbinato a qualcosa per me non è una bestemmia. Io sono ignorante, non sapevo che mannaggia fosse una bestemmia», ha spiegato appena arrivato in studio, quando la trasmissione era ancora condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini.