Riccardo Ferri, chi è il nuovo club manager dell’Inter

Riccardo Ferri è il nuovo club manager dell’Inter. La società ha ufficializzato l’ingresso dell’ex difensore, che ha una lunga esperienza nella squadra nerazzurra. Ferri è infatti stato calciatore, dirigente del settore giovanile, nonché Ambassador. È noto sia al pubblico della sua generazione che tra i giovanissimi. Dopo aver concluso la carriera da agonista, infatti, ha dato avvio alla carriera televisiva, diventando commentatore e volto noto in molte trasmissioni sportive. Ma chi è Riccardo Ferri? Ecco cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata.

Chi è Riccardo Ferri, il nuovo club manager dell’Inter?

Riccardo Ferri è il nuovo club manager dell’Inter. Nato a Crema, comune lombardo, il 20 agosto del 1963, oggi ha 58 anni. È noto per aver giocato nell’Inter per ben 13 anni. Dal 1981 al 1994 è stato difensore centrale, tra i migliori della propria generazione. Marco Van Basten lo definì tra i marcatori più forti incontrati in carriera.

Ferri ha infatti portato a casa una Coppa Italia, uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe UEFA. Tra il 1986 e il 1992 ha totalizzato 45 presenze e 4 reti in nazionale, prendendo parte al campionato d’Europa 1988 e al campionato del mondo 1990, concluso al terzo posto. Tempo dopo lasciò le fila nerazzurre per alcuni dissidi con il presidente Massimo Moratti, passando nella Sampdoria, dove è rimasto un paio di anni prima di concludere l’attività agonistica nel ’96.

Subito dopo il ritiro ha iniziato una carriera in televisione. Ha preso parte a diverse trasmissioni sportive delle più importanti emittenti italiane: Mediaset, Premium Sport, Pressing, Champions League Live e altre. Nel 2022 l’Inter lo ha scelto a sorpresa come nuovo club manager.

La vita privata dell’ex difensore

Riccardo Ferri è fratello di Giacomo Ferri, anche lui calciatore, ma soprattutto è il papà di Marco. Quest’ultimo è un volto noto in televisione, per la partecipazione a diversi reality show. Marco Ferri è infatti stato corteggiare nel noto programma Uomini e Donne nella stagione 2008-2009 per poi comparire ne L’Isola dei Famosi per l’edizione del 2018.