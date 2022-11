Riccardo Faggin morto a 26 anni: fatale lo schianto contro un albero

Tragedia per un giovane ragazzo, Riccardo Faggin, che è morto a soli 26 anni per un incidente stradale. Una sbandata e la Opel del 26enne ha invaso la corsia opposta per finire contro un platano. Non c’è stato nulla da fare per lui e la procura di Padova aprirà un fascicolo per stabilire se è stato un incidente o un atto volontario.

L’incidente che ha tolto la vita a Riccardo Faggin

Tragedia accaduta a Padova, Riccardo Faggin è morto a 26 anni nella notte tra il 28 e 29 novembre a causa di un incidente. La procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine sul mistero del 26enne. Infatti gli inquirenti, attraverso il supporto della polizia locale di Padova, hanno effettuato sopralluoghi su via Romana Aponense all’incrocio con via Latisana, perché vogliono capire con precisione come si siano svolti i fatti.

In particolare, occorre capire cosa abbia provocato la sbandata che ha portato la Opel del ragazzo a circolare sulla corsia opposta di marcia fino a schiantarsi frontalmente contro un platano.

L’indagine per chiarire il mistero della laurea

Riccardo era iscritto alla facoltà di Scienze Infermieristiche dell’Università di Padova e il 29 novembre, doveva concludere gli studi con la discussione della tesi. Questo importante dettaglio, emerso dalle conversazioni fatte con le persone vicine alla vittima, è però stato smentito dall’ateneo. Per questo avvenimento era in programma anche una festa, la famiglia e gli amici erano entusiasti a congratularsi con Riccardo per il traguardo raggiunto, tuttavia non era prevista alcuna discussione della tesi da parte del candidato e il 26enne non era prossimo a laurearsi.

Gli investigatori sono al lavoro per svelare se l’incidente sia stato provocato da un errore umano, o da una scelta volontaria da parte del ragazzo che potrebbe aver perso la necessaria lucidità per la notizia fasulla data ai familiari. Inoltre le forze dell’ordine non escludono un malore improvviso del conducente, un colpo di sonno, l’attraversamento di un animale, un guasto meccanico o altro ancora. Fortunatamente la strada prevede telecamere di sorveglianza della zona e le immagini potrebbero ricostruire la sterzata verso sinistra e lo schianto contro il platano.