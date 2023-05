Riccardo De Rinaldis Santorelli: biografia, film e vita privata dell’attore

Riccardo De Rinaldis Santorelli è un attore di cinema e fiction. È conosciuto per il suo ruolo nella fiction di Canale 5 Luce dei tuoi occhi e altre piccole partecipazioni o serie tv di Rai e Mediaset.

Riccardo De Rinaldis Santorelli: biografia e film

Riccardo è nato a Pavia il 31 marzo 1999 e ha 24 anni. Dopo essersi diplomato al Liceo scientifico, ha iniziato ad appassionarsi alla recitazione. Da piccolo la madre lo portava a girare degli spot pubblicitari e, come ha rivelato in un’intervista a Vanity Fair, «ero il bambino del Pongo e del Kinder, il baby-modello dell’Oviesse». Nel 2018 ha così fatto il suo primo provino ed è stato notato da un agente che l’ha scelto per Non mentire, una miniserie televisiva trasmessa ogni domenica in prima serata su Canale 5 dal 17 febbraio al 3 marzo 2019. Subito dopo questo primo ruolo minore, Riccardo ha recitato anche in fiction come la già citata Luce dei tuoi occhi, Don Matteo e anche all’estero, con un’esperienza internazionale in Klem – Maniere olandesi.

Riccardo è anche approdato al cinema nel ruolo di Samuel, un gamer coinvolto in un gioco di sopravvivenza nel teen action Headshot di Niko Maggi, un film che ricorda molto Hunger Games ma anche Squid Game. Tra pochi giorni lo si vedrà recitare accanto a Claudio Bisio nella fiction di Rai 1 Vivere non è un gioco da ragazzi.

Riccardo De Rinaldis Santorelli: vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2019 è stato fidanzato con Jenny De Nucci, nota al pubblico grazie alla trasmissione Il Collegio, ma la storia è terminata nel 2020. Non si sa se attualmente De Rinaldis sia single o impegnato.Tra le curiosità sul suo conto vi è l’amore per il canto: il ragazzo ha infatti preso parte ad uno spot di X Factor e sul suo profilo Instagram pubblica diversi video in cui canta. Da piccolo avrebbe voluto fare l’astronauta e faceva pallavolo.