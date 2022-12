Riccardo Cocciante e Milly Carlucci: «Faremo nuovi progetti insieme»

Riccardo Cocciante e Milly Carlucci potrebbero realizzare altre collaborazioni insieme. A dirlo in un’intervista è lo stesso Cocciante, che parla dopo la sua partecipazione al programma condotto proprio da Milly Ballando con le Stelle.

Riccardo Cocciante e Milly Carlucci, per il cantante ci saranno altre occasioni dopo Ballando

«La collaborazione non finirà» spiega Cocciante. L’occasione è utile anche per parlare del conflitto in Ucraina. «Una fatalità che il mondo paga da sempre. È terribile che il conflitto sia scoppiato qui in Europa, che in fondo è un continente che postula uno stile di vita pacifico. Noi artisti siamo tutti uniti per trasmettere un messaggio di pace e di amore, cercando di indicare soluzioni affinché questa situazione complessa abbia finalmente una fine» spiega il cantautore.

«Penso che ci sia un Dio unico, è terribile l’idea di più religioni! Sono profondamente credente, tanto è vero che mi sono sposato in chiesa, prego tanto, sono molto devoto a Nostra Signora di Notre Dame, in particolare al “Perpetuo Soccorso”. L’aldilà? Ci credo» spiega, rispondendo a una domanda su diverse religioni.

Riccardo Cocciante, cosa ha detto

«Condivido pienamente questa evoluzione sociale anche se non sono d’accordo con le adozioni da parte dei genitori dello stesso sesso. Trovo sia importante rivedere l’idea del celibato dei preti che deve essere abolito perché Gesù Cristo non ha mai chiesto questo ai suoi seguaci. Papa Francesco vorrebbe attuare questa riforma di abolizione dell’obbligo del celibato per l’ordine sacerdotale ma non credo riscontri pareri favorevoli dal resto della Chiesa» conclude, riferendosi alle unioni civili e al ruolo della Chiesa in questo contesto.

Per i progetti futuri in ambito musicale, Cocciante aveva rivelato prima della sua esibizione a Ballando: «Ho già pronti tutti i brani del mio prossimo disco, che dovrebbe uscire il prossimo anno».