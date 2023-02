Il 20 febbraio 1946 nasceva Riccardo Cocciante

Oggi 20 febbraio compie 77 anni Riccardo Cocciante, uno dei maggiori cantautori della musica italiana. Tantissimi i successi della sua lunga carriera: da Bella senz’anima a Margherita, fino a Questione di feeling e Se stiamo insieme, con cui nel 1991 vinse il Festival di Sanremo.

Dall’Indocina a Roma: gli esordi nel mondo della musica

Riccardo Vincent Cocciante nasce a Saigon (oggi Ho Chi Minh, in Vietnam) il 20 febbraio 1946 da madre francese e padre abruzzese. A 11 anni emigra con la famiglia a Roma, dove frequenta il Lycée Chateaubriand e si forma artisticamente. Inizia ad esibirsi nei locali della Capitale con un proprio repertorio, cantando in inglese: dopo alcuni provini viene messo sotto contratto dalla RCA Talent, debuttando nel 1968 con lo pseudonimo Riccardo Conte. Il suo primo 45 giri passa però inosservato. Dopo un breve passaggio alla Delta, con cui incide un paio di EP, firma poi con RCA Italiana: arrivano i primi due album della carriera, Mu e Poesia, firmati come Richard Cocciante.

La fama, il sodalizio con Mogol e la vittoria a Sanremo

Buona la terza. Nel 1974 lancia, come Riccardo Cocciante, l’album Anima, che contiene l’enorme successo Bella senz’anima. Due anni dopo ed ecco il disco Concerto per Margherita, trainato dal brano Margherita che sarà primo anche in Spagna, Francia e in molti Paesi del Sudamerica. Successivamente avvia un proficuo sodalizio con Mogol, che scriverà per lui i testi di molti suoi album, premiati da ottimi risultati di vendita, come Cervo a primavera. Nel 1982 è la volta di Cocciante, contenente diversi successi tra cui Celeste nostalgia. Nel 1985 duetta con Mina in Questione di feeling, canzone inserita nel disco Il mare dei papaveri. Sono anni particolarmente fortunati per Cocciante, che nel 1991 vince il Festival di Sanremo con Se stiamo insieme.

L’enorme successo del musical Notre-Dame de Paris

È in questo decennio che Cocciante inizia a cimentarsi nei musical. Nel 1998 debutta a Parigi la rielaborazione dell’opera popolare Notre-Dame de Paris di Victor Hugo, riscritta dal poeta Luc Plamondon, su musiche appunto di Cocciante. Il successo è notevole e lo spettacolo esordisce nel 2002 anche in Italia, con la riscrittura dei testi curata da Pasquale Panella. Nello stesso anno Cocciante mette in scena anche il musical Le Petit Prince, tratto dal romanzo Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry. Successivamente scrive le musiche per Giulietta e Romeo, che tratto dalla tragedia di di William Shakespeare debutta all’Arena di Verona nel giugno 2007. Nel 2005 era tornato sul mercato con Songs, album cantato in quattro diverse lingue, ad oggi la sua ultima fatica discografica.

