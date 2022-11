Rieti, Riccardo Blasi trovato morto: si è sparato con la pistola del padre

«Dispiace molto, è stato bello». Così Riccardo Blasi ha scritto in una storia di Instagram che lo ritraeva mentre giocava a basket, il suo sport preferito. Il giovane è stato trovato senza vita in un bosco qualche ora dopo questo post sui social. Il corpo è stato trovato in località Pian de Rosce a Terminillo, nelle vicinanze di Rieti. Il 24enne aveva da poco ricevuto una diagnosi di Sla sclerosi laterale amiotrofica.

Riccardo Blasi trovato morto nel bosco di Rieti

«Siamo nel dolore, difficile commentare questa perdita. Uno sportivo appassionato, un bravissimo ragazzo. Non abbiamo parole» ha commentato la società sportiva per cui il ragazzo giocava. Riccardo era appassionato di basket fin da piccolissimo, tanto che aveva prima giocato a minibasket e poi con l’Under 14 della Npc, con la quale aveva giocato in prima squadra fino alla serie C. I fatti risalgono alla sera di ieri, 28 novembre.

Il giovane era uscito di casa, ma non aveva più fatto ritorno. I genitori avevano quindi dato l’allarme ed erano così partite le ricerche. Il padre è una guardia giurata. Accanto al corpo sarebbe stata trovata la pistola d’ordinanza con cui il giovane si sarebbe sparato. Ancora ignote le motivazioni del gesto estremo. Si ipotizza che possa essere in qualche modo collegato alla diagnosi che aveva ricevuto qualche mese prima.

Aveva una diagnosi di Sla

I funerali sono previsti per domani pomeriggio, 30 novembre, presso la chiesa di San Giovanni Reatino. «La RSR apprende con incredulità e sgomento della prematura, quanto dolorosa, scomparsa di Riccardo Blasi, un nostro tifoso, un amante del basket, un ragazzo d’oro. Al papà Gianni e a tutta la famiglia giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio ideale di ciascuna componente della società, dello staff tecnico, della squadra e del settore giovanile» scrive la società Real Sebastiani Rieti sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

«La società Npc RIETI si unisce al dolore della famiglia Blasi per la prematura quanto tragica scomparsa di Riccardo, ex giocatore del nostro settore giovanile e grande tifoso.

Al papà Gianni, nostro ex dirigente, ed a tutta la famiglia le più sentite condoglianze da tutto il mondo Npc» scrive, invece, la società per cui il ragazzo aveva giocato in passato.