Ricatto d’amore stasera su Rai1: trama, cast e 5 curiosità sul film

Anne Fletcher dirige Sandra Bullock e Ryan Reynolds in Ricatto d’amore, in onda stasera 5 luglio alle 21,25 su Rai1. In originale The Proposal, la commedia racconta la storia di un’editrice canadese che vive a New York. Un giorno, il suo capo la informa che dovrà lasciare il Paese per via della scadenza del suo visto. Per questo, la donna finge di essere fidanzata con il suo assistente, con cui però non è mai andata d’accordo. Nel cast anche Betty White, Mary Steenburgen e Craig Nelson. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Ricatto d’amore, trama e cast del film stasera 5 luglio 2022 su Rai1

La commedia di Anne Fletcher ruota attorno a Margareth Tate (Sandra Bullock), importante editrice di New York. Nella Grande Mela vive con il suo assistente Andrew Paxton (Ryan Reynolds), che sfrutta in ogni modo. Tutte le mattine, infatti, l’uomo risponde alle sue mail, le porta il caffè e sopporta le sue angherie, ma un giorno la vita cambia improvvisamente. Il capo informa Margareth che il suo visto è scaduto e dovrà quindi lasciare il Paese per tornare in Canada, sua nazione d’origine. Vedendosi sull’orlo di un baratro, la donna dichiara impulsivamente di avere una relazione con Andrew. I due sarebbero così innamorati da avere già in programma le nozze, che dovrebbero tenersi a breve. L’uomo accetta di stare al gioco, a patto che lei lo favorisca per una promozione.

Il problema successivo è rendere credibile la relazione. Per questo i due si recano in Alaska, dove abitano i genitori di lui. Margareth conosce così Grace (Mary Steelburgen), madre di Andrew, ma soprattutto nonna Annie (Betty White), di cui si stanno per festeggiare i 90 anni. Fra malintesi e continui fraintendimenti, i due promessi sposi dovranno mettere da parte l’odio reciproco e conoscersi meglio. Scopriranno forse che sono molto più simili di quanto avrebbero mai pensato in precedenza.

Ricatto d’amore, 5 curiosità sul film stasera 5 luglio 2022 su Rai1

Ricatto d’amore, il rifiuto di Julia Roberts per motivi economici

Come riporta Imdb, Sandra Bullock non è stata la prima scelta per il personaggio protagonista. Prima di lei la troupe aveva optato per Julia Roberts, che però in un secondo momento decise di rifiutare la parte. La star infatti non ha accettato una decurtazione nel cachet, lasciando il posto vacante. È la seconda volta che Bullock subentra a Roberts, come nel caso di The Blind Side che le valse il premio Oscar.

Ricatto d’amore, la troupe ha girato quasi esclusivamente a Boston

Per convincere amici e colleghi, ma soprattutto la burocrazia, della loro relazione, i due protagonisti volano in Alaska. Tuttavia, il set non si è mai spostato da Boston, tanto che le montagne furono aggiunte solo dopo in post produzione tramite gli effetti speciali. Per strada, durante le scene, gli abitanti di Boston possono anche riconoscere alcuni negozi ed esercizi commerciali celebri della città.

Ricatto d’amore, le difficoltà dei protagonisti per la scena di nudo

Ryan Reynolds e Sandra Bullock hanno dichiarato, durante la promozione del film, di aver provato disagio nel girare la loro scena di nudo. L’attrice ha però scherzato in seguito, dicendo che Ricatto d’amore è stato un grande successo al botteghino proprio per tale scena. «Sarò nuda in ogni singolo film», ha dichiarato la donna a GMTV fra le risate generali. «Così mi vorranno tutti nei loro progetti».

Ricatto d’amore, il parallelismo con Un amore tutto suo

Il film di Anne Fletcher presenta un riconoscibile parallelismo con Un amore tutto suo, altra pellicola con protagonista Sandra Bullock. Anche in quel caso infatti la protagonista inscenava un matrimonio falso per un tornaconto personale, ossia la ricerca disperata di una famiglia.

Ricatto d’amore, la nomination ai Golden Globe e la critica contrastante

Con oltre 310 milioni di dollari al botteghino, Ricatto d’amore è il più grande incasso di Sandra Bullock in carriera. L’attrice ha ricevuto per la sua performance la nomination ai Golden Globes, ma nonostante ciò il film ha ottenuto recensioni contrastanti. Su Rotten Tomatoes vanta il 44 per cento di feedback positivi mentre Rolling Stone e Chicago Sun-Times hanno parlato di una trama poco originale e ripetitiva.