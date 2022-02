Il termine rewilding indica, in inglese, le attività di conservazione volte a ripristinare e proteggere le aree naturali. La reintroduzione di specie animali e vegetali scomparse, la lotta a quelle invasive, lo studio di tecniche di tutela sono solo alcuni degli sforzi che scienziati e autorità stanno sempre più spesso intraprendendo per salvaguardare il pianeta. E anche l’universo del gaming ha subito l’influenza di simili pratiche. È in uscita, infatti, Rewilding, nuovo videogioco che mette l’utente nei panni di una scienziata, Sydney, con il compito di favorire la rinascita di un piccolo giardino.

Rewilding, trama e gameplay del videogioco sul climate change in arrivo nel 2023

Opera di Heavy Meadow in collaborazione con il NYU Game Center, Rewilding dovrebbe arrivare il prossimo anno. Non è ancora chiaro però se sarà disponibile per console oppure per pc. Come si può vedere dal primo trailer, la trama ha inizio nel febbraio 2200 in una Terra ormai devastata dalla crisi climatica. Le immagini mostrano infatti alcuni luoghi simbolo del pianeta giunti a un punto di non ritorno. L’opera dell’uomo ha infatti favorito il cambiamento climatico che, libero di svilupparsi, ha portato all’estinzione di quasi tutti gli ecosistemi.

L’utente, come accennato, si calerà nei panni di Sydney, scienziata che ha il compito di riportare alla vita un piccolo appezzamento di terra nello stato di New York, diventato un deserto. La studiosa lavora per la ReGen, una grande corporazione guidata più da interessi economici che morali. Per i dirigenti dell’azienda, il benessere del pianeta è solo una ghiotta opportunità di guadagno e non un punto focale per la sopravvivenza umana. Durante gli anni, Syd scaverà sempre più a fondo nella compagnia, alla ricerca di una risposta alle mille domande che la tormentano. Nel frattempo, cercherà di coltivare le sue piantine con ogni mezzo, monitorando le condizioni del suolo e il loro sviluppo.

Sebbene siano tanti i videogiochi che mettono il cambiamento climatico o i suoi gravi effetti al centro della narrazione, Rewilding ha una caratteristica speciale. Il giocatore non ha alcun controllo dell’ambiente che lo circonda: pur progredendo nella storia, non si otterranno più appezzamenti di terra o maggiori opzioni di gioco.

I produttori del videogame hanno poco più di 20 anni

Fondamentale per delineare l’obiettivo di Rewilding è stata la scelta della visuale in prima persona. «Sydney non dispone di risorse illimitate», ha detto a Wired Spencer Bernstein, uno dei produttori. «È solo una donna che tenta di aiutare e di sperimentare una rinascita della natura ascoltandola e cercando di capire cosa serve affinché prosperi nuovamente». Gli sviluppatori del gioco hanno poco più di 20 anni e hanno cercato di trasmettere nel progetto le loro esperienze di vita. Cresciuti in un mondo incerto, non vedono il cambiamento climatico come un’ipotesi futura, ma come una triste realtà del presente.

«Abbiamo trascorso un anno intero chiedendoci come fare a creare un videogioco sul climate change dove il controllo della vita non è in mano al protagonista», ha proseguito Parker Crandell, anch’egli nel team di sviluppo. «La risposta trova riscontro non solo nella narrazione, ma principalmente nel gameplay del titolo. Rewilding si snoda infatti negli intermezzi fra numerosi sonni criogenici della protagonista che trascorre anche diverse settimane in ibernazione fra un’azione e l’altra. Durante questi periodi, gli ecosistemi mutano e possono prosperare ma anche collassare senza alcuna relazione con l’operato umano. «Iniziare la campagna di gioco enfatizza l’ansia dell’utente», ha concluso Bernstein. «Vogliamo che chiunque acquisti Rewilding metta da parte l’idea di controllo e si faccia trasportare dall’ambiente fino alla fine».