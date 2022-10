Rete 4, Fuori dal coro non andrà in onda per tre mesi

L’anno scorso Fuori dal coro andò in pausa natalizia per circa un mese, a cavallo delle feste. La stagione televisiva 2022/23 prevede per il programma condotto da Mario Giordano una “panchina” più lunga: la trasmissione di Rete 4 sarà infatti sospesa già il 15 novembre e riprenderà solo il 14 febbraio. Una pausa di ben tre mesi, che dalle parole del conduttore sembrerebbe una decisione subita più che voluta.

È vero #Fuoridalcoro sarà sospesa dal 15 novembre al 14 febbraio. Pausa natalizia allungata, diciamo. Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto. Stasera vi aspetto più cazzuti che mai. Saremo in tantissimi, tutti ovviamente #Fuoridalcoro — Mario Giordano (@mariogiordano5) October 25, 2022



Il tweet di Mario Giordano

«È vero, Fuori dal coro sarà sospesa dal 15 novembre al 14 febbraio. Pausa natalizia allungata, diciamo. Grazie a tutti quelli che in queste ore ci hanno fatto sentire il loro affetto. Stasera vi aspetto più cazzuti che mai. Saremo in tantissimi, tutti ovviamente Fuori dal coro». Così ha scritto Mario Giordano su Twitter, confermando le indiscrezioni in tal senso.

Le reazioni del popolo di Twitter

Al tweet hanno risposto in centinaia, esprimendo solidarietà a Giordano e disappunto per quella che appare essere una scelta di Rete 4. In diversi alludono a una sorta di censura: andato al governo il centrodestra, Fuori dal coro non potrebbe adesso più criticare chi guida il Paese. Mediaset è pur sempre di Berlusconi: «La verità è con la destra al governo hai esaurito il tuo compito. Non puoi più parlare male dei ministri e del premier; ti riesumeranno sotto elezioni a Milano, per parlare male del sindaco», scrive un utente. «Anche noi saremo “fuori dal coro” ma a modo nostro. Dal 16 non si guarda più Rete 4. Cerchiamo di capire se siamo audience o numeri», twitta un altro annunciando il “boicottaggio”. Per chi esprime rammarico («Sei l’unico che dà veramente voce ad ognuno di noi, ai discriminati, agli emarginati, a chi ha le case occupate illegalmente, insomma agli ultimi»), c’è poi anche chi invece non fa niente per nascondere una certa soddisfazione: «La speranza è che, della data di rientro, ancora non ti abbiano comunicato l’anno solare…».