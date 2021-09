Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Lo sa bene la canadese Karen Mahoney che, per assicurarsi la presenza della sua famiglia al matrimonio col compagno Brian Ray, ha deciso di sposarsi lungo la frontiera tra Stati Uniti e Canada. Trovando, in questo modo, il compromesso ideale tra il rispetto delle restrizioni anti Covid (che avevano impedito ai parenti di raggiungere fisicamente gli Stati Uniti) e il sogno di una festa circondata dall’amore dei suoi cari.

Le nozze a Burke sul confine tra Usa e Canada

La scelta di fare il grande passo è arrivata a marzo, dopo un anno di fidanzamento e un’amicizia lunga 35 anni, nata da una passione comune per lo sci presto trasformata in un vero e proprio lavoro. Non si sono mai persi di vista, Karen e Brian, nonostante precedenti matrimoni e relazioni. Tornati nuovamente single, un post su Facebook li ha fatti avvicinare. Mahoney non ha mai sognato un matrimonio in grande ma ha sempre avuto un solo desiderio: avere vicino i genitori e la nonna di 96 anni. «È una figura fondamentale per me, ecco perché era essenziale che potesse prendere parte al giorno più bello della mia vita», ha raccontato alla Cnn.

L’organizzazione del matrimonio e i controlli della polizia di frontiera

Riuscire nell’impresa non è stato facile. Sin dall’inizio della pandemia, infatti, gli Stati Uniti hanno limitato gli spostamenti verso il Canada ai soli viaggi essenziali (trasferte di lavoro o legate a esigenze sanitarie) e hanno rinnovato la validità di queste prescrizioni di mese in mese. Per quanto gli spostamenti aerei fossero concessi e la famiglia completamente vaccinata, Mahoney non si è sentita di rischiare. Così, approfittando della collaborazione di un amico della polizia di frontiera, che li aveva già aiutati a incontrare i parenti nei mesi precedenti, hanno organizzato le nozze sul confine. Tutto, ovviamente, nel totale rispetto delle regole e del distanziamento sociale e, soprattutto, con l’autorizzazione della centrale che li avrebbe sorvegliati attraverso un sistema di telecamere. La cerimonia, organizzata poco fuori Burke, nello Stato di New York, si è tenuta il 24 settembre. Con i genitori della sposa accomodati nell’area canadese, mentre la coppia, l’officiante e tutti gli invitati americani in quella a stelle e strisce.