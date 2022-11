Trovati resti umani a Novellara, potrebbe essere Saman

Alcuni resti umani sono stati trovati a Novellara, provincia di Reggio Emilia, non lontano dal casolare dove viveva la famiglia di Saman Abbas, la 18enne pakistana scomparsa la notte del 30 aprile 2021 dopo aver rifiutato un matrimonio combinato con un cugino più grande. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, insieme a quelli della Compagnia di Guastalla, hanno fatto un sopralluogo ieri sera. L’area è stata poi interdetta e dalle prime ore del mattino i carabinieri, insieme al Ris di Parma, stanno procedendo a recuperare e repertare i resti.

I resti rinvenuti in un capannone abbandonato

I resti umani sotterrati all’interno di un capannone abbandonato, a poche centinaia di metri dalla casa dove viveva Saman Abbas, scomparsa nel nulla nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021. Le sue ultime immagini in un filmato delle telecamere di sorveglianza, in cui si può vedere la ragazza avviarsi con i genitori nelle campagne del Reggiano, zaino in spalla. Pochi minuti si rivedono i genitori, tornati a casa soli, e lo zainetto tra le mani del padre. Il suo corpo è stato cercato a lungo cercato senza esito nelle campagne e tra le serre della Bassa: è praticamente certo che la giovane sia stata uccisa, come emerso da intercettazioni e da alcuni racconti delle persone coinvolte.

Il padre è stato arrestato in Pakistan

Sotto accusa ci sono i genitori della ragazza, lo zio Danish Hasnain e i due cugini, Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, questi ultimi tre arrestati all’estero dove erano fuggiti. Il padre Shabbar Abbas è stato arrestato in Pakistan nei giorni scorsi, ma per frode: la Polizia del suo paese d’origine ha dichiarato che, in caso di passi ufficiali da parte dell’Italia, l’uomo sarà interrogato e accusato anche per la morte della figlia. La madre di Saman, secondo quanto ha dichiarato, sarebbe tornata in Europa.