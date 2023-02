Resta con me stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sulla serie

Stasera 19 febbraio, alle 21.25 su Rai1, andranno in onda i primi due episodi di Resta con me. La serie tv si concentra su un brillante vicequestore di Napoli che, dopo un lungo periodo di tranquillità, vede la sua vita andare a rotoli. Finito nel mirino di una banda di criminali, tira troppo la corda e finisce per perdere amore e fiducia della moglie, che si allontana da lui. Grazie a un nuovo lavoro e l’incontro con un bambino, saprà trovare la forza di riconquistare quanto ha perso. Nel cast Francesco Arca, Laura Adriani e Mario Di Leva. Alla regia Monica Vullo, già dietro la macchina da presa per nona e decima stagione di Don Matteo. La serie conterà otto episodi, suddivisi in quattro appuntamenti. Il finale di stagione è dunque previsto per la sera di sabato 12 marzo. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Resta con me, trama e cast della serie da stasera 19 febbraio 2023 su Rai1

La trama delle prime due puntate in onda stasera su Rai1

La trama della serie si svolge a Napoli e ha come protagonista Alessandro Scudieri (Francesco Arca), abile vicequestore della squadra mobile. La sua vita è il massimo che un uomo possa desiderare: ha una carriera sempre in ascesa, una moglie che lo ama e sta per dare alla luce il suo primo figlio. Tutto sembra andare per il meglio, fin quando non decide di spingersi troppo oltre con le indagini. Assieme alla moglie Paola (Laura Adriani), giudice presso il Tribunale dei Minori, viene coinvolto in una sparatoria. Quest’ultima, dopo aver scoperto che il marito stava seguendo una pista di nascosto, decide di allontanarsi da lui, non sapendo più se fidarsi o meno. Alessandro si ritrova dunque da solo, logorato dal desiderio di incastrare chi ha provato ad ucciderlo assieme alla sua amata.

"Ringrazio #RaiFiction, @carlopalomar che è stato come un padre, questo cast che mi ha fatto sentire un perno anche se non lo sono.

Mi sono immerso in una Napoli che non conoscevo fino in fondo".

Francesco Arca interpreta Alessandro Scudieri#RestaConMe pic.twitter.com/N8MMoPTAVc — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 16, 2023

Per riconquistare la sua vita, decide di cambiare drasticamente settore e trasferirsi nell’Unità di Intervento notturna. La squadra lavora soltanto con il buio, iniziando il turno al tramonto e staccando solamente alle prime luci del mattino. Dovrà però imparare a districarsi nel mondo della notte, che si governa autonomamente con le proprie regole. Durante una sua indagine, si imbatterà presto nei piani dei malviventi, che si apprestano a portare a termine un colpo straordinario. Per fermarli, dovrà giocare d’anticipo e rischiare nuovamente di mettersi nei guai. Soprattutto quando scopre che qualcuno nel corpo di Polizia fa il doppio gioco. Durante le indagini può contare sui nuovi colleghi, mentre nella vita privata potrà fare affidamento su Diego (Mario Di Leva), figlio di un suo amico ed ex criminale con un’incredibile forza di volontà.

Il resto del cast con tutti i personaggi principali

Le indagini di Alessandro incroceranno il cammino con numerosi agenti e criminali di Napoli. Nella squadra mobile c’è infatti Nunzia Raimondi (Maria Pia Calzone), comandante che sta però perdendo l’amore per il suo lavoro. Nell’Unità di intervento notturna invece si trovano Salvatore Ciullo (Antonio Milo), burbero ma comprensivo e con un forte senso di rispetto per la legalità, e Linda Fiore (Chiara Celotto), giovane agente con una grande forza di volontà e spirito di iniziativa. In Polizia anche Alessia Spada (Angela Ciaburri), che sta attraversando un brutto momento per il divorzio dal marito, e la Ilaria D’Angelo (Claudia Tranchese). Quest’ultima ha da poco lasciato Marco Palma (Arturo Muselli), fra i migliori amici di Alessandro. La vita del protagonista coinvolgerà anche Gemma (Raffaella Rea) e Vittoria Montella (Liliana Bottone), sorelle della moglie Paola.