Report stasera 15 novembre su Rai3: monocolture e transizione ecologica, i temi della puntata

Nuovo appuntamento con le inchieste di Report. Stasera 15 novembre, alle 21,20 su Rai3, Sigfrido Ranucci e il suo team cercheranno di fare luce sui temi più caldi dell'attualità. A poche ore dalla conclusione dei lavori alla Cop26 di Glasgow grande attenzione sarà riservata all'ambiente.

Report, temi e scaletta della puntata stasera 15 novembre 2021 su Rai3

Report: Viterbo e Pistoia fra monocolture e vivai

Il servizio Monocolture e biodiversità porterà i telespettatori nel viterbese, tra Nepi e il lago di Vico, dove le nocciole costituiscono il 90 per cento del patrimonio arboreo. Una monocoltura che necessita di grandi quantità di acqua e trattamenti che danneggiano la zona vulcanica circostante già pervasa da radon e arsenico. Alcuni sindaci hanno provveduto con l’emanazione di ordinanze volte a vietare l’uso di fitofarmaci, ma i produttori hanno già fatto ricorso. E intanto le autorità del Lazio e l’ISS segnalano rischi sempre più alti di patologie gravi e tumori.

Impossibile sapere prima del raccolto la percentuale del frutto che andrà buttata a causa della cimice, con crollo del prezzo di vendita. Ecco perché si usano i fitofarmaci nei noccioleti. Ma siamo sicuri che non ci sia alternativa? #Report torna stasera alle 21.15 su @RaiTre pic.twitter.com/HGU4PRo0ci — Report (@reportrai3) November 15, 2021

Report volerà poi a Pistoia, dove 1272 aziende esportano piante ornamentali in tutto il mondo. Un mercato che ha però portato alla scomparsa delle colture seminative, il cui suolo è sempre più nelle mani delle grandi industrie. Inoltre, i vivai a ridosso delle abitazioni creano danni ingenti agli abitanti, che denunciano trattamenti continui con glifosato e altri prodotti chimici che inquinano i fiumi e i pozzi di captazione d’acqua.

Report: Capacity Market e spaccio di datteri a Castellammare

La Cop26 ha confermato l’impellenza di contenere il riscaldamento globale, cercando di mettere un freno ai combustibili fossili per raggiungere le emissioni zero. Nonostante gli impegni previsti dal Pnrr per lo sviluppo di energie rinnovabili, in Italia di parla di Capacity market: per evitare nuovi blackout e calmierare il prezzo dell’energia, il nostro Paese finanzierà nuove centrali a gas che resteranno in funzione per i prossimi 30 anni. Un piano da 1,3 miliardi di euro nel 2022 e 1,5 miliardi nel 2023. Report cercherà di analizzare questo paradosso dato che, per uscire dalle fonti fossili, si è pronti a ricorrere proprio agli stessi combustibili.

Infine, l’inchiesta di Report Operazione Datteri porterà i telespettatori a Castellammare di Stabia. Documenti inediti mostreranno lo spaccio di datteri di mare per le strade del comune campano e il traffico con alcuni ristoratori della Lombardia. Spazio anche a interviste esclusive a persone ritenute dagli inquirenti parte della rete di distribuzione e a ristoratori accusati di vendere tali prodotti nei loro locali. La procura di Torre Annunziata ha infatti arrestato 18 persone e denunciato proprietari di pescherie e centri di distribuzione ittica con accusa di ricettazione e associazione a delinquere oltre che di disastro ambientale e pesca illegale.