Report stasera su Rai3: Amazon e la sanità, i temi della puntata

Informazione e inchieste ancora protagoniste del prime time. Stasera 3 gennaio, alle 21,20 su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Report con la conduzione di Sigfrido Ranucci. Al centro dell’appuntamento di oggi ci saranno la sanità italiana, il ruolo di Amazon nel commercio e il mercato del legno. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Report, anticipazioni e servizi di stasera 3 gennaio 2022 su Rai3

La sanità italiana e la crescita di Amazon

La puntata odierna di Report partirà dalla sanità, settore cardine della società e mai come negli ultimi anni al centro della cronaca quotidiana. Il reportage di Michele Buono ed Edoardo Garibaldi mostrerà il sistema nazionale e le sue frammentazioni nei venti sottosistemi regionali, ognuno con le proprie piattaforme che però non sempre riescono a dialogare. Sarebbe dunque fondamentale la presenza di una connessione che faccia uso di banche dati e flussi di informazioni digitali costanti e in tempo reale. In questo modo, anche in caso di pandemie virali come quella da Covid-19, gli ospedali potrebbero curare in reparto solo le patologie acute, agendo nelle case dei pazienti per i casi meno gravi. Per farlo occorrono però tecnologia e organizzazione.

Le tecnologie ci sono, i piani sono stati finanziati e costruiti, ma per costruire un sistema sanitario nazionale informatizzato ci manca sempre l'ultimo miglio.

Così, come per magia, ciò che c'è, è come se non ci fosse.

Emanuele Bellano e Greta Orsi invece si occuperanno di Amazon e del suo ruolo nel mercato degli acquisti. Il progresso sempre costante del colosso di Jeff Bezos ha conquistato il commercio online, rivoluzionando anche il modo di fare acquisti. Rovescio della medaglia è però la crisi di tanti centri commerciali e negozi in Occidente. È veramente colpa di Amazon e qual è il ruolo della piattaforma americana? Inoltre, Report ha analizzato documenti di pagamenti sospesi o unilateralmente negati nei confronti dei venditori intermediari che si pongono fra Amazon e il cliente e che sempre più spesso devono accettare le condizioni online senza replica, pena l’esclusione dal marketplace.

Il mercato dei formaggi Dop e il legno illegale

Rosamaria Aquino si concentrerà invece su Grana Padano e il latte, fra certificazioni Dop reali e presunte. Dalle vacche rosse alla Repubblica Ceca, Report inizierà un viaggio nel mondo dei similari a caccia di prodotti che spesso vengono confusi con l’originale. Le telecamere di viale Mazzini sono entrate infatti nelle fabbriche che producono prodotti Dop accanto ad altri privi di certificazione, raccontandone i controlli per scongiurare la confusione fra latte italiano e il corrispettivo straniero non certificato.

Quando acquistiamo un prodotto di legno chi ci assicura che il taglio in foresta sia di origine legale?

Infine, Antonella Cignarale e Marzia Amico racconteranno il mercato del legno. L’Italia ne importa l’80 per cento, con rigidi controlli se si entra in contatto con paesi al di fuori dell’Unione Europea. Avviene lo stesso per quanto riguarda i membri dell’Ue? Purtroppo no, in quanto le leggi dei vari Stati non sono omogenee, tanto che sono pochi i Paesi che assicurano un corretto sfruttamento delle foreste. È in questi casi che il legno illegale si mescola a quello conforme alle regole, entrando in commercio senza che sia possibile eseguirne un tracciamento.