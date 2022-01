Report stasera su Rai3: da Lotito ad Amazon, i temi della puntata

Sigfrido Ranucci torna con una nuova serie di inchieste che coinvolgono il calcio e l’e-commerce. Stasera 17 gennaio, alle 21,20 su Rai3, Report parlerà di Claudio Lotito e della sua presidenza di Lazio e Salernitana, di Helbiz con lo sharing dei monopattini e del mercato online di Amazon. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Claudio Lotito fra calcio, politica e Alitalia

Primo servizio di serata sarà “Vola un’aquila nel cielo” a cura di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. L’attenzione di Report si concentrerà su Claudio Lotito, presidente della Lazio dal 2004. Dopo aver rilevato la squadra da Cragnotti, ormai sull’orlo del fallimento, l’imprenditore romano ha portato la società nuovamente ai vertici del calcio italiano, tanto da vincere sei trofei tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il nome di Lotito è però legato anche alla Salernitana, comprata con il cognato Mezzaroma nel 2011 con il nobile obiettivo di portarla in Serie A. Un conflitto d’interessi tornato in auge proprio pochi mesi fa e conclusosi con la cessione della formazione campana a Danilo Iervolino.

Cosa vedrete lunedì prossimo su @RaiTre: il Lotito imprenditore delle squadre di calcio, del presidente della Lazio, ex della Salernitana. Torneremo ad occuparci anche degli imprenditori che accedono alla piattaforma Amazon, quale è il prezzo nascosto che devono pagare? pic.twitter.com/J5xhltlfhP — Report (@reportrai3) January 12, 2022

Claudio Lotito, come ricorda il servizio di Report, vuol dire anche politica, quando nel 2018 si candidò al Senato per Forza Italia. Uscito sconfitto, fece ricorso e, dopo quattro anni, il Senato stesso non si è ancora espresso, creando un impasse senza precedenti nella storia della Repubblica. Come ricorda l’inchiesta di viale Mazzini, tale situazione è la principale causa della mancata convalida dei senatori in Campania che a breve dovranno votare per il Presidente della Repubblica. Lotito poi tentò di entrare in Alitalia nel 2019, quando presentò un’offerta di 375 milioni di euro rifiutata. Report intende capire chi lo appoggiò e soprattutto quali motivi decretarono il rifiuto.

Archiviato il caso Lotito, Report si concentrerà poi su Helbiz, prima compagnia di sharing di monopattini quotata al Nasdaq dei New York. La società rappresenta la realizzazione del sogno di Salvatore Palella, giovane imprenditore di Acireale, in provincia di Catania, che si è guadagnato un posto a Wall Street. Chi lo ha aiutato a rendere possibile l’impresa, portando in Borsa un’azienda che nel 2021 registrò una perdita di 50 milioni di dollari a fronte di appena 8 milioni di ricavi? Come riporta il servizio di Daniele Autieri e Federico Marconi, la società ha sfruttato rapporti privilegiati per ottenere nel 2020 un prestito di 5,5 milioni di euro dal Fondo centrale di garanzia per le PMI. Quell’anno, Helbiz fatturò “appena” 4,4 milioni.

Il 13 agosto Palella suona la campanella che dà inizio alle contrattazioni del Nasdaq. Helbiz la società dell'imprenditore di Acireale diventa così la prima azienda di sharing di monopattini quotata alla borsa americana. Come ci è riuscita? @reportrai3 alle 21.20 su #Rai3. pic.twitter.com/fIP59XCVx0 — Rai3 (@RaiTre) January 17, 2022

Amazon, le regole che i venditori sono costretti ad accettare

Infine, l’ultimo servizio si concentrerà su Amazon. Il colosso dell’e-commerce di Jeff Bezos registra affari non solo in termini di vendita, ma anche nei settori di logistica e distribuzione su scala globale. Tuttavia, tra la stessa società e il cliente ci sono venditori costretti ad accettare regole dure, pena l’esclusione dal mercato globale. Report, nel servizio di Emanuele Bellano e Greta Orsi, documenterà pagamenti sospesi o negati unilateralmente da Amazon oltre a commissioni calcolate sui costi oltre che sui guadagni del venditore.