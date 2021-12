Report stasera su Rai3: le banche e il mercato dei diamanti, i temi della puntata

Nuovo appuntamento, stasera 13 dicembre alle 21,20 su Rai3, con Report. Sigfrido Ranucci introdurrà altre tre inchieste del team di viale Mazzini volte a fare luce su alcuni dei casi di attualità più scottanti dell’intero panorama italiano. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare le puntate precedenti.

Report, temi e scaletta di stasera 13 dicembre 2021 su Rai3

Report, le banche e la vendita dei diamanti

Il servizio di apertura del nuovo episodio di Report, dal titolo L’Ispettore, si concentrerà su alcune delle più grandi banche italiane e sul mercato dei diamanti. Con la crisi finanziaria le banche si sono trovate di fronte a riduzioni dei profitti, perdite e problemi di solidità. I loro consigli di amministrazione avrebbero così dato il via libera a operazioni spregiudicate che hanno fatto perdere decine di migliaia di euro a milioni di risparmiatori. Nel 2016 Report ha scoperto che Mps, Banca Intesa, Unicredit e Banco BPM vendevano ai loro clienti diamanti per un valore complessivo di circa 1,5 miliardi di euro. I vertici di DPI, una delle due società che vendevano diamanti tramite i circuiti bancari, sono stati arrestati dalla procura di Milano e indagati per autoriciclaggio di varie decine di milioni. E nel 2019, tornando sulla vicenda, Report aveva ricostruito il coinvolgimento dei vertici di alcuni istituti bancari. Banca D’Italia, nel suo ruolo di vigilanza e di sanzionamento, ha avviato un’ispezione su banca Mps. Una testimonianza esclusiva, interna al team ispettivo, rivela a Report il coinvolgimento dei massimi livelli di Mps nel sistema di distribuzione e vendita dei diamanti. Dalla fonte e grazie ai documenti recuperati, Report ha ricostruito le lacune dell’intero sistema di controllo delle banche.

Maurizio Sacchi, titolare della DPI, si rivolge a Niccolò Maria Pesce, amministratore della Kamet Advisory, e gli affida 20 milioni di euro provenienti dalla vendita dei diamanti. #Report domani sera alle 21.20 su @RaiTre pic.twitter.com/1TKVm9qccV — Report (@reportrai3) December 12, 2021

Report, gli appalti per le ambulanze e il blocco petrolifero Olp 245

A seguire, I vicerè delle ambulanze, servizio di Chiara de Luca, si concentrerà sulla famiglia Corleone che in Italia sarebbe al comando degli appalti per i servizi di ambulanze. La mafia si sarebbe così infiltrata in tutte le regioni, giungendo perfino alla Camera dei Deputati, grazie all’ausilio di cooperative e società. La procura di Pavia sta ora indagando su una di queste, la First Aid One Italia, ma molti tratti della vicenda restano ancora irrisolti.

Infine, spazio a Luca Chianca e Alessia Marzi per il loro servizio Il video segreto. Al centro del racconto Olp 245, uno dei blocchi petroliferi più ricchi della Nigeria. Della storia Report si è occupata più volte, da quando i magistrati Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro della procura di Milano avevano aperto un fascicolo per corruzione internazionale nel 2014. L’ipotesi era che l’Eni avesse pagato oltre 1 miliardo di dollari di tangenti per comprare i diritti di esplorazione del blocco petrolifero Opl 245. A marzo 2021 però il tribunale di Milano dà torto ai magistrati e ragione all’Eni assolvendo tutti gli imputati. La procura di Brescia apre un fascicolo contro i due magistrati per aver nascosto all’Eni un video che la sentenza di assoluzione definisce dirompente perché sarebbe stato utile per la difesa. Ma l’Eni e gli avvocati dei dirigenti dell’Eni erano o no a conoscenza di questo video?