Report stasera su Rai3: l’ex Ilva di Taranto e la terza dose del vaccino, i temi della puntata

Stasera 29 novembre, alle 21,20 su Rai3, torna Sigfrido Ranucci con il suo Report. Il programma di inchieste di viale Mazzini si concentrerà come da tradizione sui fatti più importanti della cronaca e dell’attualità del nostro paese, con attenzione alla campagna vaccinale e alla diffusione del Covid-19. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Report, temi e scaletta di stasera 29 novembre 2021 su Rai3

L’ex Ilva e le attuali condizioni ambientali a Taranto

Le telecamere di Report porteranno i telespettatori a Taranto per un servizio sull’ex Ilva. Lo scorso 31 maggio, la Corte di Assise della città pugliese aveva condannato i 47 imputati del processo “Ambiente Svenduto” a 300 anni di carcere. Per i magistrati infatti, dal 1995 al 2012 si è verificato un vero e proprio disastro ambientale. Con la nuova proprietà però è veramente cambiato qualcosa?

Luca Bertazzoni ed Edoardo Garibaldi racconteranno la contaminazione di un territorio ormai profondamente inquinato, dove vige il divieto di pascolo nel raggio di 20 chilometri dallo stabilimento. Numerosi video inediti riveleranno le attuali condizioni di lavoro degli operai all’interno dell’acciaieria più grande d’Europa. In parallelo, Report mostrerà le industrie dell’acciaio nella valle della Ruhr, in Germania, che da anni ha migliorato le condizioni ambientali grazie a un percorso di riqualificazione e riconversione delle strutture.

La terza dose del vaccino e il “Nobel” all’italiana

Nella puntata di stasera, Report dedicherà un importante spazio alla campagna vaccinale italiana contro il Covid-19. Con l’arrivo della variante Omicron che sta spaventando il mondo, è sempre più necessario un impulso alla terza dose dell’antivirale. A circa un mese di distanza dal servizio Non c’è due senza tre che aveva sollevato polemiche politiche, Sigfrido Ranucci torna sul tema svelando alcuni retroscena sul Pfizergate, lo scandalo internazionale della conduzione di trial di Comirnaty, il vaccino Mrna più diffuso al mondo.

Infine, un reportage di Luca Chianca porterà alla scoperta del Premio Lombardia e Ricerca, una sorta di “Nobel” all’italiana che nel 2019 ha conferito un milione di euro al ricercatore che più si era distinto per migliorare la qualità della vita delle persone. Il servizio proverà a raccontare i criteri per l’assegnazione del riconoscimento e la destinazione dei soldi pubblici spesi per la ricerca.