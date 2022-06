Report stasera su Rai3: siccità, Malagrotta e Pnrr, i temi della puntata

Sigfrido Ranucci torna con una nuova serie di inchieste e analisi in Report, stasera 27 giugno alle 21,20 su Rai3. Al centro della puntata ci saranno i principali temi di attualità, tra cui la grave siccità che sta colpendo nelle ultime settimane il nostro Paese. Spazio anche per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e per il rogo di Malagrotta, con uno studio sull’emergenza rifiuti a Roma. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche gli episodi precedenti.

Report, i temi della puntata stasera 27 giugno 2022 su Rai3

L’emergenza siccità e la next generation in Italia

Il nuovo episodio si aprirà con l’inchiesta A secco di risorse di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Il livello del Po è sceso di tre metri, le Alpi non hanno più neve e 125 paesi in tutta Italia rischiano di rimanere senza acqua. Cosa sta succedendo durante la peggior crisi idrica degli ultimi 70 anni? Iniziano ad arrivare i primi divieti e le restrizioni, sperando di scongiurare il rischio di una desertificazione. L’agricoltura è in ginocchio, ma il Pnrr potrebbe giungere in soccorso: quanti soldi sono stati destinati al contrasto della siccità? Il ministero dell’Agricoltura ha lanciato un piano da 880 milioni per la gestione delle risorse acquifere non ancora sufficiente per allontanare i pericoli maggiori.

Il Pnrr prevede interventi per garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche. I consorzi di bonifica hanno presentato delle proposte. Ma cosa stiamo finanziando e con quali le scadenze? 👉L'inchiesta di #Report in collaborazione con @openpolis lunedì su #Rai3 pic.twitter.com/CrG6MVwLJb — Report (@reportrai3) June 25, 2022

Il Pnrr sarà filo conduttore per affrontare il tema della next generation, dato che la scuola mantiene ancora un ruolo centrale per il Governo, che vi ha investito 4 miliardi di euro. L’obiettivo è costruire 216 nuovi edifici con sistemi di efficientamento energetico all’avanguardia. L’attuale formula per i bandi pubblici però rischia di creare squilibri fra le amministrazioni più attrezzate e i Comuni più carenti, esacerbando il diario fra Nord e Sud. Inoltre, resta sempre l’incognita delle tempistiche, dato che sarà necessario ultimare i lavori entro il 2026.

Il rogo di Malagrotta e il ruolo della Moldavia

Il sacco di Roma di Daniele Autieri e Federico Marconi invece si focalizzerà sul recente rogo di Malagrotta nella Capitale. Cosa si nasconde dietro l’evento e qual è il reale problema dei rifiuti a Roma? Pubblici funzionari discussi, criminalità organizzata e nuovi impianti mai utilizzati sono solo alcuni dei tanti problemi che affliggono la città da diverso tempo. Per scavare a fondo, Report intervisterà Ignazio Marino, Virginia Raggi e Roberto Gualtieri, i tre sindaci della città negli ultimi 10 anni, definendone responsabilità ed errori. L’attuale primo cittadino di Roma mostrerà i dettagli del progetto di costruzione di un nuovo termovalorizzatore.

L’intervista esclusiva al sindaco di Roma Gualtieri che traccia la sua strategia per far fronte all’emergenza rifiuti. Il progetto del termovalorizzatore contravviene, però, al Piano regionale dei rifiuti, sottoscritto dal presidente Zingaretti 👉Domani a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/UDXsKGRPVe — Report (@reportrai3) June 26, 2022

Infine ci sarà spazio per il servizio La guerra ibrida di Walter Molino realizzato con la collaborazione di Federico Marconi e Giulia Sabella. La Moldavia, fra i Paesi più poveri d’Europa, ha chiesto di entrare nell’Ue ma non ha mai aderito alle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Troppo eccessiva infatti la dipendenza dal gas di Mosca, che continua a minacciarne i confini. Sulla decisione pesa anche la Transnistria, striscia di terra di 200 chilometri dichiaratasi indipendente nel 1990. Da allora è uno Stato filorusso non riconosciuto dalla comunità internazionale, ma autostrada per traffici illeciti di armi e droga.