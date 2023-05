Report, stasera su Rai3 la ricostruzione in Ucraina e il prosciutto di Parma

Prosegue la stagione televisiva di Report, programma di inchieste con la conduzione di Sigfrido Ranucci. Stasera 29 maggio, alle 21.20 su Rai3, ci si concentrerà sulla guerra in Ucraina con un focus sui piani di ricostruzione del Paese. Rientrando in Italia, ci sarà un approfondimento sugli allevamenti che fanno parte del circuito Dop del prosciutto di Parma. Infine, si ritornerà a parlare di etichette alimentari con un servizio sull’app francese Yuka, già analizzata nella puntata della scorsa settimana. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito oppure tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare stralci degli episodi precedenti.

Report, le anticipazioni di stasera 29 maggio 2023 su Rai3

Primo servizio della puntata odierna sarà I consulenti di Luca Chianca, realizzato con la collaborazione di Alessia Marzi, Carlo Tecce e Andrea Tornago, che si concentrerà sulla guerra in Ucraina. Nonostante il conflitto sia ancora in corso, a Kyiv già si parla di ricostruzione. Dall’inizio dell’invasione russa l’Unione europea e le istituzioni finanziarie hanno messo a disposizione 50 miliardi di euro, un terzo di quanto il World Economic Forum stima necessario per la ripresa del Paese. Il governo italiano ha organizzato un bilaterale a Roma, dove alla presenza di politici ucraini si è discusso approfonditamente sulla questione. All’incontro ha partecipato anche Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. A lungo viceministro con delega al commercio estero, vanta oltre 300 missioni all’estero in almeno un centinaio di Paesi. Report analizzerà la sua carriera politica e l’esperienza nel settore di competenza.

Quali sono gli interessi in gioco nella ricostruzione dell’#Ucraina e qual è il ruolo dell’Italia? #Report è andato a Varsavia dove si è tenuta la fiera "Rebuilding Ukraine" pensata per tutti gli interessati alla ricostruzione del Paese. #Report lunedì alle 21.20 su #Rai3 pic.twitter.com/vKuFv2S1rj — Report (@reportrai3) May 26, 2023

A seguire, andrà in onda l’inchiesta Che porci di Giulia Innocenzi, Greta Orsi e Giulia Sabella. Si parlerà dei 3600 allevamenti del circuito Dop del prosciutto di Parma e del Csqa, maggiore ente certificatore d’Italia, che si occupa di verificare il rispetto dei requisiti. A seguito di controlli approfonditi, lo scorso anno si era scoperto però che le esigenze della filiera avevano da tempo maggiore importanza della conformità del prodotto, tanto da sospendere l’ente. A dicembre, però, il ministro Francesco Lollobrigida ha deciso di riconfermarne l’incarico per altri tre anni. Report presenterà documenti e audio esclusivi che gettano nuove ombre sull’imparzialità del Csqa. Infine, la puntata si concluderà con un nuovo focus su Yuka, l’app francese che assegna un punteggio agli alimenti in base al principio di precauzione. Scaricata da 35 milioni di utenti, presenta falle e criticità. L’ennesimo capitolo della battaglia delle etichette.