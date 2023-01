Report, stasera su Rai3 i polli biologici e la scuola in Finlandia

Nuovo appuntamento con Report, il programma di inchieste di Sigfrido Ranucci. Stasera 9 gennaio, alle 21.25 su Rai3, il giornalista presenterà tre servizi su altrettanti temi caldi dell’attualità italiana e mondiale. Si parlerà infatti del mercato del pollame, con particolare attenzione sugli allevamenti biologici, ma anche del presepe in Vaticano, sul cui allestimento si sono levate polemiche. E infine della scuola in Finlandia che, senza compiti in classe e interrogazioni, è il fiore all’occhiello d’Europa. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Report, le anticipazioni di stasera 9 gennaio 2023 su Rai3

Il mercato dei polli bio e il presepe in Vaticano

Il primo servizio di stasera sarà Pollesina, inchiesta sul mercato del pollame ad opera di Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi e Giulia Sabella. Ad oggi ci sono 26 miliardi di esemplari in tutto il mondo, di cui 500 milioni solo in Italia. Gran parte cresce in allevamenti intensivi, potenziale culla di una pandemia in grado di colpire nei prossimi decenni. Quali sono le azioni per contrastare la nascita di virus potenzialmente pericolosi per l’uomo? E soprattutto, qual è lo stato degli allevamenti bio in Italia? Le immagini esclusive di Report mostreranno una delle eccellenze del mercato biologico nel nostro Paese.

➡️Le immagini ricevute da @LAVonlus mostrano che in alcuni allevamenti intensivi Fileni i polli vengono uccisi con la torsione del collo e lanciati.

Una pratica che secondo il responsabile dei servizi veterinari delle Marche non sarebbe legale. L'azienda ne è a conoscenza? pic.twitter.com/teOTd52D5K — Report (@reportrai3) January 9, 2023

A seguire, andrà in onda Te piace ‘o presepe? di Giorgio Mottola e Norma Ferrara. L’inchiesta racconterà la faida fra due comuni in provincia di Rieti per l’allestimento del presepe in Vaticano, a piazza San Pietro. Per il 2023, il primo a proporsi già quattro anni fa fu Contigliano. Nel 2021 però si fece avanti Greccio, paesino confinante, che ha reclamato il diritto ad occuparsi dell’allestimento in quanto patria del primo presepe di San Francesco d’Assisi nel lontano 1223. Ne è nata una vera contesa senza esclusione di colpi che ha messo i sindaci l’uno contro l’altro e ha coinvolto persino alcune figure importanti della Curia.

La rivoluzionaria scuola senza esami e verifiche in Finlandia

Terza e ultima inchiesta di Report sarà La buona scuola di Lucina Paternesi e Giulia Sabella. In Finlandia il sistema scolastico è molto diverso dal nostro. Gli alunni non hanno compiti in classe, non sostengono mai esami o interrogazioni. Al termine delle lezioni possono uscire dalle aule e leggere libri di proprio gusto, partecipare a progetti manuali e corsi secondo le vocazioni personali. Il tutto con risultati eccellenti. Gli studenti finlandesi sono infatti ai primi posti per lettura e materie scientifiche tra cui la matematica. Nel viaggio di Report sarà possibile scoprire come il paese scandinavo, da area rurale e povera, è divenuto in appena un secolo uno dei luoghi più all’avanguardia del mondo. Qui trovano lavoro i cervelli italiani in fuga, tra cui il primo preside italiano.