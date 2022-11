Report, stasera su Rai3 la pizza di Napoli e la vita a Mariupol

Torna l’appuntamento con Report. Stasera 21 novembre, alle 21.25 su Rai3, Sigfrido Ranucci tornerà con tre nuove inchieste sull’attualità e la cronaca italiana e internazionale. L’episodio odierno si concentrerà su uno degli alimenti più famosi d’Italia e della Campania, la pizza. Sarà possibile notare come l’innovazione si stia accostando alla tradizione, dando vita a nuove ricette che puntano sulla provocazione. Napoli protagonista anche del secondo servizio, che tornerà sulla situazione delle chiese nella diocesi. Infine, spazio alla guerra in Ucraina con la difficile situazione di Mariupol, da sei mesi in rovina per l’invasione della Russia. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Report, le anticipazioni di stasera 21 novembre 2022 su Rai3

Dalla Pizza Contemporanea alla Curia, Napoli fra cibo e religione

A distanza di otto anni dall’inchiesta del 2014, Report torna a occuparsi delle pizzerie di Napoli. L’inchiesta di stasera 21 novembre presenterà il netto miglioramento rispetto alla situazione di allora, sia in termini di qualità degli ingredienti sia in quanto a preparazione della pietanza. Oggi l’associazione Verace Pizza infatti ha persino approvato anche i forni a gas ed elettrici. Una vera e propria rivoluzione gastronomica coinvolge anche i prezzi delle pizze. Mentre in Italia montava la polemica sulle proposte di Flavio Briatore, Report ha scoperto locali di Napoli con prezzi persino dieci volte superiori. La vera sorpresa però è la cosiddetta Pizza Contemporanea Napoletana dall’impasto idratato e dalla forma differente rispetto all’originale. Il servizio, che prende il nome proprio da quest’ultima ricetta, è a opera di Bernardo Iovene.

Napoli protagonista anche di Andate in pace, seconda inchiesta della puntata odierna di Report, realizzata da Danilo Procaccianti con la collaborazione di Goffredo De Pascale e Andrea Tornago. Si tornerà infatti a parlare delle numerose chiese del capoluogo campano che la Curia non riesce più a gestire, già raccontate nel servizio La messa è finita. Proprio a seguito del reportage di Report, il cardinale Crescenzo Sepe aveva convocato una conferenza stampa, sottolineando come solo il 15 per cento degli edifici di culto cittadini fosse di pertinenza della Chiesa. L’Arcivescovo Emerito aveva inoltre ricordato come tutti i proventi della Cittadella Apostolica, centro di ospitalità per bisognosi, finanziassero nobili scopi. Le immagini di stasera mostreranno una realtà piuttosto differente.

Mariupol sei mesi dopo i bombardamenti di Mosca

Il terzo e ultimo servizio di Report si concentrerà sulla guerra in Ucraina e, nel dettaglio, sulla situazione sempre più difficile di Mariupol. A distanza di sei mesi dai bombardamenti russi che hanno raso al suolo la città, gli occupanti la considerano parte integrante del territorio di Mosca. Manuele Bonaccorsi ha parlato con gli abitanti della città portuale, che si dividono nel dare la colpa del conflitto a Putin e a Zelensky. Per loro si preannunciano mesi molto difficili, soprattutto con l’arrivo dell’inverno gelido dell’est Europa. Una grande novità coinvolgerà poi le scuole che, dopo aver adottato la lingua ucraina dal 2018, cambieranno i programmi secondo le volontà della Federazione russa. Obiettivo principale degli studenti resta quello di superare il trauma della guerra, nonostante i continui bombardamenti.