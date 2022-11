Report, stasera su Rai3 i Mondiali di Qatar 2022 e gli esport

Nuovo appuntamento con Report. Stasera 14 novembre, alle 21.25 su Rai3, Sigfrido Ranucci partirà con un approfondimento sui Mondiali di calcio, a meno di una settimana dall’inizio. Qatar 2022 è avvolto da anni in scandali che hanno riguardato la salute dei lavoratori e il mancato rispetto dei diritti civili. Pochi giorni fa l’ambasciatore della manifestazione Khalid Salman aveva definito l’omosessualità «un danno mentale». Si parlerà anche del coinvolgimento dell’ex vertice Uefa Michel Platini e dell’ex presidente francese Nicholas Salkozy, oltre che del club transalpino del Paris Saint-Germain. Spazio poi per un focus sul prosciutto cotto, il salume più amato dagli italiani, e sulla diffusione degli esport. Visione disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Qatar 2022: abusi, diritti civili e corruzione sui Mondiali di calcio

Domenica 20 novembre alle 17 scatteranno i campionati del mondo di calcio con i padroni di casa del Qatar contro l’Ecuador. A pochi giorni dal fischio d’inizio, Report analizzerà la manifestazione che da diversi anni si ritrova al centro di critiche e inchieste. Il miraggio dello sceicco di Daniele Autieri, Lorenzo Vendemiale e Federico Marconi racconterà infatti lo sfruttamento dei lavoratori, le ipotesi di corruzione e le infiltrazioni criminali. Punto di partenza saranno le indagini di Parigi e New York circa l’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar. Un’inchiesta che coinvolge anche l’ex presidente della Francia Nicholas Sarkozy e l’ex vertice della Uefa Michel Platini per corruzione e traffico di influenze. Report parlerà anche delle attività di lobbying del Paese del Golfo Persico e dei rapporti fra lo sceicco Al Thani e alcuni parlamentari italiani. Senza tralasciare il potenziale ruolo del Psg, gestito da un fondo del Qatar.

Gli stadi di Doha che ospiteranno i #mondiali di calcio nascondono la storia di quasi 2 milioni di operai provenienti dai Paesi più poveri del Sud-est asiatico. Report è entrato nella zona industriale di Doha, dove abitano gli operai dei cantieri.

Il servizio di Report cercherà di analizzare Qatar 2022 non solo dal punto di vista politico, ma soprattutto da quello umano. L’inchiesta della Rai entrerà nella grande città dei lavoratori che hanno costruito gli stadi e gli alloggi per i tifosi delle varie nazionali. Milioni di persone sono giunte per dare vita al sogno dell’emiro, pagando il prezzo anche con la vita. Tanti i decessi sospetti, così come i casi di violazione dei diritti umani e civili. Fanno ancora rumore le parole di Khalid Salman, ambasciatore dei Mondiali, che ha definito «danno mentale» l’omosessualità. Sigfrido Ranucci racconterà anche il business dell’energia che si nasconde dietro la manifestazione. Il Qatar è infatti uno dei maggiori produttori di gas liquefatto al mondo, tanto che potrebbe sostituire la Russia come “termosifone” d’Europa.

Il prosciutto cotto tosco-emiliano e il fenomeno degli esport

La nuova puntata di Report proseguirà poi con Questioni di chimica di Giulia Sabella, un focus sul prosciutto cotto, salume più amato dagli italiani. Ogni anno se ne consumano quattro chili pro capite, tanto che la produzione nazionale ammonta a 300 mila tonnellate. È infatti presente in quasi tutte le diete per via della presenza di proteine e sali minerali. Tante le varietà, dall’affumicato all’aromatizzato, in vaschetta o fresco. Per aiutare a scegliere quello giusto, le telecamere Rai andranno sull’Appennino Tosco-Emiliano per seguire la produzione di un’azienda a conduzione familiare che ha deciso di puntare sulla qualità. Eppure, diversi sono gli esempi opposti sul mercato italiano e internazionale. Tra chi aggiunge coloranti e chi punta su colle speciali per la carne, l’etichetta dei prodotti non è sempre trasparente.

Quali sono gli ingredienti di un prodotto di tipo industriale? Non solo carne, acqua, sale, zucchero, aromi e conservanti. Nei 'preparati' ricomposti l'elenco è lunghissimo

Lo scopriremo questo lunedì alle 21.25 su @RaiTre pic.twitter.com/eBftFrpQX9 — Report (@reportrai3) November 13, 2022

Infine, Gladiatori digitali di Antonella Cignarale racconterà il fenomeno degli esport, ossia competizioni digitali nel mondo dei videogame. Per molti gamer si tratta di divertimento o di puro agonismo, ma altri ne hanno fatto una vera professione. Sempre più team sportivi cercano talenti, mentre le aziende si tuffano alla ricerca di ottime sponsorizzazioni. In Italia manca però ancora una normativa specifica.