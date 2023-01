Report, stasera su Rai3 Matteo Messina Denaro e le navi MSC

Prosegue la stagione 2023 di Report. Nell’appuntamento di stasera 23 gennaio, in onda come sempre alle 21.25 su Rai3, Sigfrido Ranucci presenterà due nuove inchieste legate all’attualità italiana e internazionale. In primo luogo si parlerà di Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra arrestato dai Carabinieri dopo una latitanza di 30 anni. Grazie a nuove testimonianze, il programma ne ricostruirà la storia, focalizzandosi sulle tracce di chi lo ha coperto nel corso del tempo. In seguito, l’attenzione si soffermerà sulle navi da crociera di MSC e sul loro impatto ambientale. La trasmissione sarà visibile in contemporanea anche in streaming su RaiPlay, dove è possibile trovare anche servizi e puntate precedenti.

Report, le anticipazioni di stasera 23 gennaio 2023 su Rai3

Matteo Messina Denaro, latitanza e rapporti con la massoneria

La prima inchiesta della serata sarà I misteri secondo Matteo, che si concentrerà sulla trentennale latitanza di Messina Denaro. Il servizio cercherà di ripercorrere questi lunghi anni, sfruttando nuove testimonianze e rivelazioni sulla sua persona e il suo operato. Il racconto si soffermerà sulle coperture eccellenti, tanto che sarebbero coinvolte anche le logge massoniche. Non mancano le responsabilità istituzionali, che purtroppo hanno contribuito alla sua storia. Già nel 2017, infatti, Report aveva scoperto che la sede del Cnr di Capo Granitola, poco lontano da Campobello di Mazara, avrebbe ospitato Matteo Messina Denaro.

Pochi minuti dopo la strage di Via D’Amelio del ‘92 in cui fu ucciso Borsellino, l'allora capitano dei carabinieri Arcangioli fu ripreso mentre portava via una borsa. In molti erano alla ricerca di un'agenda rossa. #Report torna sul caso Messina Denaro lunedì ore 21.20 su #Rai3👇 pic.twitter.com/5LOq0Mtg76 — Report (@reportrai3) January 22, 2023

Si era inoltre individuato un contratto di affitto del Cnr per un immobile della frazione marina con finalità mai del tutto chiare. I giornalisti della trasmissione avevano potuto rintracciarne il proprietario, fratello del noto medico massone Claudio Renato Germilli, negli anni in stretto rapporto con la mafia. Suo socio infatti era Enrico Risalvato, colui che si è scoperto a sua volta proprietario del covo-bunker del boss. L’inchiesta di Report ha visto la compartecipazione di ben nove giornalisti di Report. La firma è infatti di Paolo Mondani, Giorgio Mottola, Cataldo Ciccolella, Walter Molino, Giulio Valesini e Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Norma Ferrara, Federico Marconi e Roberto Persia.

MSC, l’impatto ambientale delle navi da crociera

Seconda inchiesta di Report sarà Gli oligarchi del mare, a firma di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Al centro del servizio ci sarà l’attività di MSC, con un focus sull’impatto ambientale delle sue navi da crociera. Pur avendo sede in Svizzera, la compagnia ha cuore italiano dalla sua fondazione, ad opera di Gianluigi Aponte, classe 1940 e nativo di Sorrento. Oggi vanta decine di imbarcazioni che solcano i mari di tutto il mondo, tra cui la Florida e le Bahamas. I giornalisti della trasmissione hanno intrapreso un viaggio di quattro giorni fino a Ocean Clay, isola esclusiva per i clienti MSC. Quanto inficia sull’ambiente e sul clima un itinerario? A bordo viaggiano in media 5 mila persone, capaci di consumare 30 mila uova, 300 chili di caffè, 7 tonnellate di farina, una tonnellata di pollo, 7 mila litri di latte e così via. Il tutto in appena una settimana.

Qual è l’impatto ambientale delle #navi? Il settore costituisce solo il 3% del trasporto navale, ma produce un quarto dei suoi #rifiuti ed è estremamente impattante dal punto di vista #ambientale e climatico. #Report questo lunedì alle 21.20 su #Rai3👇 pic.twitter.com/PEdtK1t0P1 — Report (@reportrai3) January 21, 2023

Report ha scoperto che il settore, pur costituendo appena il 3 per cento del trasporto navale, ne produce un quarto dei rifiuti totali. In Italia, MSC ha comprato vari terminal, è entrata nel mondo ferroviario e per mesi ha persino discusso la vendita di Ita Airways con il governo. È inoltre protagonista interessato della partita per il porto di Genova. Qui si dovrà costruire una diga foranea, al fine di consentire l’ingresso di navi grandi oltre 400 metri e dotate di una portata di 20 mila container. Quale sarà l’impatto sui cetacei che vivono in zona? Si parla infatti di almeno circa mille balene che nuotano nella vasta area che giunge in Francia.