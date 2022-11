Report, stasera su Rai3 il caso Tim-Vivendi e le chiese di Napoli

Staffetta in casa Rai3 con Report che prende il testimone della prima serata da PresaDiretta. Stasera 7 novembre alle 21.20, Sigfrido Ranucci è pronto a tornare in un’edizione speciale. Si tratterà infatti della 25esima dalla creazione del programma di inchieste economiche, politiche e sociali ideato nel 1997 da Milena Gabanelli. La nuova stagione, in onda da oggi ogni lunedì, tratterà come sempre i temi più caldi dell’attualità italiana e internazionale, scandagliandone i tratti meno chiari. Stasera si parlerà del caso Tim–Vivendi, ma anche delle oltre 200 chiese cattoliche nel centro storico di Napoli e della CO₂ nell’aria. La visione sarà disponibile in streaming e on demand sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Report, le anticipazioni di stasera 7 novembre 2022 su Rai3

Il caso Vivendi e le oltre 200 chiese del centro storico di Napoli

Il primo caso della nuova stagione di Report si concentrerà su uno dei fascicoli più spinosi che il Governo Meloni si appresta ad aprire e affrontare. Ad inizio Anni 90, Telecom era il fiore all’occhiello dell’industria italiana. Dopo la successiva privatizzazione, è stata spolpata e forse, tra poche settimane, potrebbe finire scorporata. Nonostante un passato da terza azienda telefonica d’Europa, ha ormai i conti in rosso e occupa gli ultimi posti nel vecchio continente per fatturato a seguito di scelte finanziarie sbagliate. Azionista di maggioranza dell’azienda è dal 2016 Vivendi, gruppo francese di Vincent Bolloré. Report ricostruirà le sue strategie grazie alle parole, in esclusiva, di un suo ex socio in affari che racconterà la scalata ostile a Mediaset della famiglia Berlusconi e la conquista di Tim sotto il Governo Renzi. Il servizio Lo scopriremo solo Vivendi sarà di Giorgio Mottola con Norma Ferrara e Goffredo de Pascale.

L'ex conduttore di Mtv Andrea Pezzi sarà uno dei protagonisti della prossima puntata di #Report. Dopo aver abbandonato la tv si reinventa imprenditore, ma la svolta arriva dopo l'incontro con Antonio Meneghetti, guru dell'ontopsicologia. Ti aspettiamo lunedì alle 21.25 su #Rai3👇 pic.twitter.com/ytI5NqBFZ5 — Report (@reportrai3) November 5, 2022

Seconda inchiesta di giornata sarà La messa è finita di Danilo Procaccianti, con la collaborazione di Andrea Tornago e Goffredo de Pascale. Le telecamere di Report porteranno i telespettatori nel centro storico di Napoli, dove sorgono oltre 200 chiese cattoliche. Tuttavia, soltanto 79 sono ospitano ancora il culto, dato che le restanti sono pericolanti o in stato di abbandono. Inoltre, non tutti gli edifici consacrati sono luoghi di culto in quanto nel 2010 l’allora arcivescovo Crescenzio Sepe decise di affidarle in comodato d’uso gratuito ad associazioni o enti vari. Sigfrido Ranucci ne racconterà la storia, cercando di spiegare cosa accade dentro gli edifici sacri.

L’anidride carbonica fra uso alimentare e gas serra

Terzo e ultimo servizio della prima puntata di Report sarà a cura di Chiara de Luca con la collaborazione di Marzia Amico ed Eva Georganouplou. Aria Frizzante si concentrerà sulla CO₂, fra i gas serra che più di altri contribuisce al surriscaldamento globale. Eppure vanta anche un uso alimentare per gassare i prodotti, ma è sempre più difficile da reperire. Gran parte di quella che si trova sul mercato è infatti materiale di scarto di altre lavorazioni che, con gli esorbitanti costi dell’energia, sono ferme. Si crea dunque un vero paradosso fra chi reclama l’anidride carbonica e chi sostiene che dovremmo ridurla. Report cercherà alternative per rispondere a entrambe le esigenze.