Report, stasera su Rai3 il Superbonus e il ritorno al carbone

Nuovo appuntamento, come ogni lunedì, con le inchieste di Report. Stasera 28 novembre, alle 21.25 su Rai3, Sigfrido Ranucci torna con ulteriori servizi incentrati sui principali temi dell’attualità internazionale, con un particolare focus sull’Italia. Al centro della puntata di oggi ci saranno il Superbonus, la situazione del petrolchimico in Sicilia e il ritorno delle centrali a carbone per l’energia. La visione del programma sarà poi disponibile anche in streaming e on demand sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare episodi e servizi precedenti.

Report, le anticipazioni di stasera 28 novembre 2022 su Rai3

Il Superbonus e l’industria petrolchimica in Sicilia

Il nuovo episodio di Report si aprirà con il servizio “Il Bonus, il Brutto, il Cattivo” di Luca Bertazzoni con la collaborazione di Edoardo Garibaldi. L’inchiesta intende fare luce sull’impatto che il Superbonus ha avuto sui conti dello Stato e cui il governo Meloni deve porre rimedio. Al 30 ottobre scorso, infatti, si parlava di circa 55 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. Intanto migliaia di imprenditori edili hanno i cassetti fiscali bloccati e i cantieri fermi, mentre molti proprietari di casa non possono rientrare nelle loro abitazioni. Report cercherà di analizzare cosa succede nel mercato della cessione dei crediti fiscali e come funzionano le ristrutturazioni nel resto dell’Unione europea.

🔴Roma, nel quartiere di edilizia popolare del Quarticciolo il miracolo del superbonus non è mai arrivato. I palazzi hanno problemi strutturali e infliltrazioni di umidità. Siamo entrati a vedere quali siano le condizioni delle case. #Report lunedì alle 21.25 su #Rai3👇 pic.twitter.com/MlkfxCjaVv — Report (@reportrai3) November 27, 2022

Si passerà poi all’inchiesta “Un petrolchimico a orologeria” di Manuele Bonaccorsi. Le telecamere di Report si recheranno a Priolo, in provincia di Siracusa, dove l’industria petrolchimica che produce da sola un terzo del fabbisogno italiano di derivati del petrolio rischia di chiudere. Un evento che lascerebbe 10 mila operai senza lavoro e i distributori del Paese senza benzina. La principale minaccia viene dalle sanzioni a Mosca, dato che la società petrolifera russa Lukoil che controlla l’impianto non può permettersi l’acquisto di greggio sui mercati mondiali. Report rivelerà lo scontro geopolitico che si sta sviluppando attorno al settore petrolchimico siciliano capace di coinvolgere l’intero mercato mondiale.

L’accelerazione della Germania per tornare al carbone

Infine, terzo servizio della puntata odierna di Report sarà “Ritorno al carbone”, realizzato da Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. La Germania, il cui fabbisogno energetico è alimentato per un terzo dalle centrali a carbone, ha generato 82.6 miliardi di kWh di elettricità dal carbone soltanto nei primi sei mesi del 2022, il 17 per cento in più rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente. Al centro la Rwe, secondo maggior produttore tedesco e fra i più inquinanti d’Europa. Report si recherà fino al villaggio di Lützerath, nella Germania occidentale, che sarà raso al suolo per permettere l’espansione della miniera di Garzweiler. Sigfrido Ranucci parlerà anche dei principali finanziatori di Rwe, tra cui le banche italiane Intesa Sanpaolo e Unicredit.