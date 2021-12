Report stasera su Rai3: l’intervista a Infantino e l’inchiesta su Ferrovie, i temi

Nuovo appuntamento, stasera 20 dicembre alle 21,20 su Rai3, con Sigfrido Ranucci e il suo Report. Il programma di inchieste è pronto a parlare di spionaggio, caos nel mondo del calcio fra plusvalenze e compensi esosi per i procuratori e Ferrovie dello Stato. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay, dove è possibile trovare anche le puntate precedenti.

Report, temi e ospiti di stasera 20 dicembre 2021 su Rai3

Ferrovie dello Stato e telecamere spione

In apertura, Report presenterà un servizio di Danilo Procaccianti, Norma Ferrara, Marzia Amico e Alessia Marzi su Ferrovie dello Stato. Nonostante gli ingenti sussidi governativi in quanto servizio sociale, l’offerta è carente in diverse zone d’Italia, tra cui la Sicilia, dove per un tragitto regionale possono essere necessarie anche 13 ore di viaggio. Il Pnrr porterà a Ferrovie circa 25 miliardi, ma saranno usati per il progresso? Come mostrerà Report, una recente inchiesta della Procura di Napoli ha ipotizzato infiltrazioni mafiose del clan dei Casalesi negli appalti di Rete Ferroviaria Italiana, mentre a Roma è sotto attenta analisi il settore assicurativo di Ferrovie. L’ex amministratore delegato Gianfranco Battista ha infatti ricevuto un risarcimento per malattia di 1,6 milioni di euro.

Spazio poi al servizio Il ritorno del Dragone sulle telecamere di sicurezza di matrice cinese piazzate per sorvegliare una delle sedi Rai. Dopo lo scoop dello scorso maggio, Report ha ricevuto diverse segnalazioni tra cui una all’aeroporto di Fiumicino. Chi controlla i servizi di sorveglianza? E cosa succederà quando decine di migliaia di simili dispositivi potranno entrare negli edifici governativi?

Il caos nel calcio e l’intervista a Gianni Infantino

Ultimo servizio sarà Palla Avvelenata di Daniele Autieri e Federico Marconi, volto a fare chiarezza su un vero far west delle transazioni nel mondo del calcio. Report ha intervistato in esclusiva Gianni Infantino, presidente della Fifa, il quale ha fornito dettagli sulla riforma del sistema delle intermediazioni prevista per il 2022. Il numero uno del calcio mondiale ha espresso anche la sua posizione in merito agli scandali che stanno coinvolgendo di recente il mondo del pallone fra plusvalenze gonfiate e commissioni esose per i procuratori dei giocatori. Mentre intanto la procura di Torino indaga sulle operazioni di mercato della Juventus e quella di Milano sulla presunta evasione fiscale da 60 milioni di euro del procuratore Fali Ramadani, Report mostrerà stasera documenti e testimonianze inedite per ricostruire le responsabilità di una vera e propria crisi.