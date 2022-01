Report stasera su Rai3: Berlusconi, Vaticano e Covid, i temi della puntata

Sigfrido Ranucci torna stasera 31 gennaio alle 21,20 su Rai3 con un nuovo episodio di Report, il programma di inchieste di viale Mazzini. Come sempre, l’appuntamento vedrà la presenza di tre servizi principali su temi di stretta attualità. Al centro della puntata di oggi gli scandali in Vaticano, gli ultimi anni del quarto governo Berlusconi e il Covid. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Report, anticipazioni e ospiti di stasera 31 gennaio 2022 su Rai3

Il governo Berlusconi IV fra crisi politica e vicende giudiziarie

La puntata di Report si aprirà con l’inchiesta dal titolo “Operazione scoiattolo” di Luca Bertazzoni , Edoardo Garibaldi e Goffredo De Pascale. Silvio Berlusconi, dopo aver cercato i voti del Parlamento per la sua ascesa al Quirinale, ha deciso di abbandonare la corsa al colle. Andando a ritroso nel tempo, la troupe Rai ripercorrerà gli ultimi anni del quarto governo dell’ex Cavaliere, dalla crisi politica alle vicende giudiziarie. Il racconto di Report infatti tornerà sui processi Ruby e riporterà le parole in esclusiva di Noemi Letizia, ragazza nota per la sua festa di 18 anni nel 2009 cui partecipò l’allora presidente del Consiglio.

Gli scandali in Vaticano e la lotta al Covid

A seguire, spazio al servizio “Pacco, doppio pacco e contropaccotto” di Giorgio Mottola e Norma Ferrara con attenzione a uno dei maggiori scandali recenti del Vaticano. L’acquisto dei prestigiosi ex magazzini Harrods di Londra avrebbe dovuto costituire un affare vantaggioso, ma ha causato perdite superiori ai 100 milioni di euro. Per i magistrati, si tratta di una frode epocale che avrebbe visto la partecipazione di monsignori, cardinali e funzionari della Santa Sede. Un grottesco sistema di truffe che avrebbe fatto uso dei soldi dei fedeli. Report riporterà le parole inedite dei protagonisti e dei principali imputati, mostrando alcuni documenti e fascicoli esclusivi.

L’ultimo servizio di giornata, “La vigile attesa” di Manuele Bonaccorsi e Lorenzo Vendemiale, riguarderà il Covid. L’emergenza dovuta al virus sembra attenuarsi eppure in Italia si continua a morire, tanto che i decessi hanno superato quota 4000 negli ultimi 14 giorni. Sebbene i vaccini stiano contribuendo a salvare milioni di vite, qualcosa ancora non va. Report spiegherà i trattamenti riservati ai malati di Covid e i loro risultati a partire dal protocollo sulla “vigile attesa” stabilito dal Ministero della Salute italiano. Da Milano, invece, arriveranno notizie su un’alternativa basata sugli antinfiammatori in studio all’Istituto Mario Negri. A breve, inoltre, arriveranno i nuovi antivirali di Merck e Pfizer, ma le domande su utilizzo ed efficacia sono ancora molte.