Report stasera su Rai 3: reportage sulla ‘ndrangheta e caso Astrazeneca, temi e ospiti

Sigfrido Ranucci torna su Rai 3 con una nuova puntata di Report, in onda questa sera, lunedì 22 novembre 2021, alle 21.15.

Report: le cose da sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.15

Report: viaggio all’origine della ‘ndrangheta

Nella prima delle due inchieste della puntata, La Cosa Nuova, Paolo Mondani, Giorgio Mottola e Lucio Musolino mostreranno ai telespettatori come abbia fatto la mafia calabrese a diventare l’organizzazione criminale più potente e più ricca d’Italia e d’Europa. Attraverso le testimonianze esclusive di ex affiliati, membri e condannati, ricostruiranno la storia della cupola segreta degli Invisibili: politici, imprenditori e professionisti che, negli anni, sono entrati a far parte dei vertici della ‘ndrangheta e hanno permesso alle cosche di avere relazioni strette con massoneria deviata, servizi segreti e istituzioni. Il viaggio dei tre giornalisti partirà da una data precisa, il 26 ottobre del 1969. Quel giorno, a Montalto, un summit dei boss mafiosi calabresi e degli esponenti di Cosa Nostra coi vertici della destra neofascista avrebbe segnato la rifondazione dell’organizzazione criminale, attraverso l’elezione di nuovi referenti. Di lì a poco, sarebbero scoppiati i moti di Reggio Calabria e sarebbe iniziata la preparazione del golpe Borghese. È in questi due frangenti che la storia degli ‘ndranghetisti si interseca con la P2 di Licio Gelli, dando vita alla Santa, la struttura segreta che collega i clan alle logge deviate. Lo strumento che avvierà concretamente la scalata al potere della ‘ndrangheta, portandola nel cuore dello Stato italiano e delle sue dinamiche politiche.

Report: il caso Astrazeneca

Nella seconda parte della trasmissione, invece, Report ritornerà sul caso Astrazeneca. Il reportage di Claudia Di Pasquale si focalizzerà sui rari e inusuali effetti collaterali del vaccino come la VITT, la trombosi con trombocitopenia. A parlarne sarà Andreas Greinacher, il primo scienziato ad aver cercato e studiato gli insidiosi anticorpi anti-PF4. Il noto immunologo tedesco che, il 20 marzo scorso, ha tenuto una conferenza stampa internazionale per condividere le sue scoperte su come riconoscere i sintomi e trattare i pazienti colpiti, proverà a chiarire tutti i dubbi sulla sindrome. Spazio, poi, al trattamento che in Italia è stato riservato alla patologia: quanti casi sono stati individuati? Chi si è trovato davanti a un malato di VITT è sempre stato in grado di riconoscerne immediatamente i sintomi? C’è sufficiente informazione tecnica sul decorso della malattia? Infine, un approfondimento sulla controversa questione degli open day Astrazeneca over 18, ai quali si erano opposti medici e scienziati del calibro della biologa Valeria Poli e dell’immunologa Anna Rubartelli. Sospesi solo dopo la morte della 18enne di Sestri Levante Camilla Canepa, deceduta qualche giorno dopo la vaccinazione, sono finiti al centro di un’inchiesta sul caso aperta dalla Procura di Genova.