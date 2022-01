Report, stasera su Rai 3: mascherine, fanghi tossici e mozzarelle di bufala, i temi della puntata

Sigfrido Ranucci ritorna su Rai 3 con una nuova puntata di Report, in onda stasera, lunedì 10 gennaio 2022, a partire dalle 21.15. Attraverso inchieste, interviste e servizi esclusivi realizzati dalla redazione del programma, il giornalista approfondisce gli aspetti più spinosi dei temi e delle notizie di punta dell’attualità nazionale e internazionale. Rivolgendo un’attenzione di riguardo all’emergenza sanitaria, alle sue implicazioni e alle sue conseguenze.

✅Cosa ci facevano due uomini dei servizi nella compravendita di mascherine?

✅Il mondo di Lotito: dal pallone al Senato della Repubblica

✅I fanghi industriali smaltiti su campi agricoli di 4 regioni

Report: Mascheropoli, cosa si nasconde dietro al business delle mascherine

Nel primo dei reportage della puntata, Rosamaria Aquino e Marzia Amico porteranno i telespettatori nella rete dei controlli alla base della distribuzione delle mascherine protettive. Da qualche settimana, infatti, il Governo ha imposto l’utilizzo obbligatorio delle FFP2 in determinati contesti e stabilito un prezzo calmierato che le farmacie possono anche scegliere di non adottare. Anche a causa dell’emergenza, le mascherine oggi rappresentano un business milionario per molti fornitori. Così, attorno a un bene ormai essenziale si sarebbe creato un giro di lobbisti, faccendieri e, addirittura servizi segreti. Tramite contributi e testimonianze inedite, Report mostra i retroscena delle operazioni di controllo e le trame dietro gli appalti per l’acquisto delle mascherine di Stato.

Report: L’odore dei fanghi, il mistero dei gessi e dei fanghi contaminati sversati nel Nord Italia

Spazio, poi, al servizio di Bernardo Iovene sulle tonnellate di fanghi e gessi depositati in quattro regioni e numerose province del Nord Italia. Le inchieste, avviate dalle procure di Brescia, Lodi e Pavia, sono partite dalle denunce dei residenti che, per anni, hanno fatto i conti con il cattivo odore proveniente dai centri di trattamento dei materiali contaminati oggetto di indagine. Con l’aiuto di un parterre di esperti, il programma proverà a ricostruire la filiera dei fanghi e quella del prodotto diventato ‘gesso di defecazione’, pratica ormai consolidata e priva di una regolamentazione legislativa unitaria a livello europeo. Una situazione che porta ciascun paese a disporne come meglio crede. Così, mentre in paesi come la Spagna vengono utilizzati come fertilizzanti e realtà come il Belgio e la Svizzera preferiscono incenerirli, l’Italia come si comporta?

Report: Attenti alla bufala, le ombre sulla produzione della mozzarella

Il terzo blocco della serata, invece, sarà tutto dedicato alla mozzarella di bufala. Tra le specialità di punta dell’enogastronomia italiana, è soltanto in alcune zone tra Lazio, Campania, Molise e Puglia che il formaggio è riuscito a conquistarsi l’ambita denominazione di origine protetta. Le telecamere di Report arriveranno a Caserta, sede di numerosi caseifici e teatro della battaglia più difficile per le bufale. Secondo una recente inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, infatti, in soli 10 anni ne sarebbero state abbattute decine di migliaia per sospette brucellosi e tubercolosi. Ma, sottoposti a un esame approfondito una volta al macello, molti degli animali sarebbero risultati sani. Rosamaria Aquino ripercorrerà tutta la catena di produzione, dagli allevamenti fino al prodotto finito, alle prese con l’eterno dilemma tra latte fresco e congelato e cagliate provenienti dall’estero.

Report: A caval donato, perché Polizia e Carabinieri a cavallo lasciano le deiezioni dei loro animali a terra?

La pulizia delle strade e dei parchi pubblici è tutelata da regole che mirano a non sporcare gli spazi condivisi con le deiezioni animali. Che, oltre a mettere a repentaglio il decoro delle zone interessate, rappresentano rischiosi veicoli di virus e pericolosi ostacoli per disabili, runner e turisti. Peccato che, tra quanti violano la legge, ci siano proprio le autorità. Durante i pattugliamenti, poliziotti e carabinieri non ripuliscono le evacuazioni dei loro cavalli. Max Brod ha raccolto le lamentele dei cittadini e si è rivolto anche ai diretti interessati, per invitarli a evitare quest’inconveniente così poco piacevole.