Anticipazioni Report, stasera su Rai 3: spionaggio russo, morti sul lavoro e la minaccia dei ransomware, i temi della puntata

Sigfrido Ranucci torna con un nuovo appuntamento di Report, in onda questa sera, lunedì 9 maggio 2022 alle 21.20 su Rai 3. Come ogni settimana, il programma propone ai telespettatori inchieste e servizi esclusivi su alcuni dei temi più discussi dell’attualità nazionale e internazionale, approfondendone gli aspetti più controversi ed esplorandone i retroscena meno noti.

Report: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20

Report: Spy Game, viaggio tra le spie del Cremlino

Nel primo dei quattro reportage, Spy Game, Daniele Autieri ricostruisce due storie di spionaggio che vedono protagonista la Russia. Era il 30 marzo 2021 quando il capitano di fregata Walter Biot, in servizio al Terzo Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, veniva arrestato con l’accusa di aver venduto segreti militari della Nato a Mosca. Numerosi anche i documenti sequestrati, tra cui il Reperto S, un report sulle attività sovversive dei Russi in Ucraina. A trovarlo furono gli uomini del Ros dei Carabinieri durante la perquisizione dell’auto di un addetto del Gru, i servizi segreti militari del Cremlino, Dmitri Ostroukhov. Che, il giorno dopo il fermo di Biot, veniva immediatamente espulso assieme all’addetto navale dell’Ambasciata russa in Italia, Aleksej Nemudrov, il numero due dei diplomatici moscoviti nel nostro Paese, responsabile della gestione della missione sanitaria russa in territorio italiano nel marzo 2020.

30 marzo 2021, Walter Biot si incontra con un addetto militare russo: Dmitri Ostroukhov, uomo proveniente dal Gru, il servizio segreto militare oggi impiegato in Ucraina. Il giorno dopo Ostroukhov viene espulso. Cosa cercava? Stasera a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/bDflXEmEKL — Report (@reportrai3) May 9, 2022

Esattamente a un anno di distanza, la storia si ripete: il 5 aprile scorso, 30 diplomatici russi sono stati estromessi dal Ministero degli Esteri perché accusati di essere spie assoldate da Vladimir Putin. Fino a oggi, i delegati della Federazione Russa espulsi dall’Europa sono 149: che relazioni ci sono tra i due uomini coinvolti nel caso Biot e il gruppo dei trenta che il premier Mario Draghi ha definito «pseudo-diplomatici»? E che tipo di documenti segreti, legati alle attività dell’Alleanza Atlantica, cercavano le spie russe in Italia? È a queste domande che l’indagine della trasmissione proverà a trovare risposte plausibili.

Report: Dalla Russia con amore, la missione sospetta

Spazio, poi, alla seconda inchiesta. Danilo Procaccianti riporta i telespettatori indietro nel tempo, al 22 marzo 2020, quando in piena pandemia sbarcarono all’aeroporto di Pratica di Mare 104 soldati russi. La loro destinazione era Bergamo, al tempo uno dei target più colpiti dal Covid-19, e il compito che erano stati chiamati ad assolvere consisteva nel portare aiuti e medici e, soprattutto, offrire consulti sul tema delle guerre batteriologiche. Dopo l’inizio della guerra in Ucraina, quella missione è finita sotto la lente del Copasir, l’organismo parlamentare di vigilanza della nostra intelligence, che sta cercando di capire se si sia trattata effettivamente di una spedizione solidale o di uno strumento per fare spionaggio militare e sanitario.

Durante la pandemia il 22 marzo 2020 la Russia manda all’Italia 104 militari russi diretti a Bergamo per portare aiuto. I costi della missione sono sostenuti in parte dal nostro Paese, ma a Bergamo molti sembravano all’oscuro del loro arrivo. Lunedì a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/izMJikslXa — Report (@reportrai3) May 6, 2022

Report: Macchine mortali, il nodo delle morti sul lavoro

Chiuso il capitolo Russia, Ranucci introdurrà il terzo reportage, Macchine mortali, a cura di Giuliano Marrucci. Negli ultimi tempi, le pagine di cronaca sembrano essere costellate di tragiche storie di decessi causati dal malfunzionamento di macchinari industriali. Tutte accomunate dalla stessa dinamica: una componente meccanica si muove e l’operaio ci rimane incastrato, perdendo la vita. Dramma che, se venissero rispettati i protocolli, non avrebbe modo di verificarsi, in nessun contesto.

Le pagine di cronaca continuano ad essere riempite da casi di morti sul lavoro dovuti a qualche macchinario industriale. Se venissero rispettate le regole, non dovrebbe accadere. Mai. Lunedì a #Report su #Rai3👇 pic.twitter.com/vF9SxEF7Q4 — Report (@reportrai3) May 8, 2022

Al di là della scarsa attenzione alla regole, il problema grosso sorge nel momento in cui, a garantire la conformità delle macchine non sia altro che un’autocertificazione, e a controllare la situazione dopo le tragedie, degli oltre 5 mila dipendenti nelle ASL assunti nel 2008, ne siano rimasti poco più di 2 mila. Professionisti che, quando trovano anomalie, sono tenuti a comunicarle a una commissione interministeriale apposita. Un organo che, tuttavia, non si è riunito per oltre due anni.

Report: Il virus del riscatto, la minaccia dei ransomware

Infine, Lucina Paternesi ci porta nel mondo del dark web e del crimine informatico con Il virus del riscatto. Basta davvero solo un clic per mettere nelle mani dei criminali le chiavi d’accesso ai nostri dati personali. Soltanto nel 2021 sono stati rintracciati oltre 2000 attacchi informatici seri, 10 per cento in più rispetto all’anno prima. Al pari della criminalità organizzata, le cyber gang lavorano con obiettivi precisi: fare business, sfruttare la vulnerabilità dei sistemi per infiltrarsi nelle reti aziendali e sferrare l’attacco ransomware, bloccando i computer, rendendo illeggibili i dati e chiedendo un lauto riscatto alle vittime, tra cui la Regione Lazio, vari ospedali di Milano, l’Asl numero 3 di Napoli e l’Ulss di Padova. Chi ha il dovere di tutelare la privacy dei cittadini? Il back up rimane la soluzione giusta per limitare i danni? Tutte le risposte nel reportage che chiude la puntata di Report in onda questa sera.

Basta un clic per consegnare nelle mani dei criminali informatici l'accesso a tutti i nostri dati. Dopo la Regione Lazio, anche l'Asl3 di Napoli e l'Ulss di Padova ne sono state vittime. Ma chi mette al riparo i dati sensibili dei cittadini? Lunedì a #Report su #Rai3 pic.twitter.com/Hs2BxirmlQ — Report (@reportrai3) May 7, 2022

Report: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 3 del digitale terrestre e 103 di Sky, Report è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.